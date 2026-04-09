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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (centro), pronuncia un discurso mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el primer ministro británico, Keir Starmer (derecha), observan durante la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, a orillas del mar Rojo, el 13 de octubre de 2025. (Foto: AFP)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (centro), pronuncia un discurso mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el primer ministro británico, Keir Starmer (derecha), observan durante la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, a orillas del mar Rojo, el 13 de octubre de 2025. (Foto: AFP)
/ SAUL LOEB
Por Milagros Asto Sánchez

El alto el fuego de dos semanas en la guerra en Medio Oriente fue recibido con expectativa y alivio el miércoles 8, casi 40 días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran el conflicto al atacar a Irán. Pero las horas posteriores al acuerdo demostraron que la tregua es sumamente frágil, lo que pone a todos los actores involucrados en alerta y bajo máxima presión. Uno de ellos es el ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que se ha convertido en el gran mediador entre las partes en disputa.

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