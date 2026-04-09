El alto el fuego de dos semanas en la guerra en Medio Oriente fue recibido con expectativa y alivio el miércoles 8, casi 40 días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran el conflicto al atacar a Irán. Pero las horas posteriores al acuerdo demostraron que la tregua es sumamente frágil, lo que pone a todos los actores involucrados en alerta y bajo máxima presión. Uno de ellos es el ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que se ha convertido en el gran mediador entre las partes en disputa.

Shehbaz Sharif logró frenar el ataque total prometido por Trump contra Irán apenas diez minutos antes del vencimiento del ultimátum dado por el presidente estadounidense.

“Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO”, escribió en X la madrugada del miércoles el primer ministro paquistaní.

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Fue un éxito diplomático para Pakistán, que mantuvo contactos intensos con Washington y Teherán durante las horas previas al acuerdo. También logró el respaldo de potencias como China y Arabia Saudí para poner un alto al conflicto.

Pese a los esfuerzos, para el final del miércoles la tregua parecía estar cerca del colapso con varias denuncias de violaciones al acuerdo y versiones cruzadas sobre si Líbano estaba o no incluido en el alto el fuego.

La tensión escaló luego de que Israel lanzara bombardeos a gran escala en Líbano, lo que provocó rechazo masivo entre la comunidad internacional. El ejército israelí afirmó haber lanzado su “mayor ataque coordinado” contra Hezbolá desde el comienzo del conflicto. Provocó 112 muertos y 837 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Otro elemento que amenaza con frenar la tregua es la propuesta de 10 puntos presentada por Irán a Washington. Pese a que inicialmente Trump afirmó que se podría trabajar en base a él, posteriormente la Casa Blanca criticó el documento y dijo que no lo acepta.

Shehbaz Sharif reaccionó denunciando las primeras violaciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en varios puntos de la “zona de conflicto”. “Insto, de manera firme y sincera, a todas las partes a ejercer la contención y a respetar el alto el fuego durante dos semanas —tal como se acordó—, a fin de que la diplomacia pueda asumir un papel protagónico en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto”, dijo en X.

Los ataques de Israel golpearon un centenar de objetivos en todo Líbano, causando cientos de víctimas.

El rol diplomático del primer ministro paquistaní se pondrá a prueba el viernes 10. Sharif ha invitado formalmente a las delegaciones de las partes en disputa a la capital paquistaní para negociar un acuerdo de paz definitivo.

Hasta el miércoles por la noche, la Casa Blanca informó que Trump enviará a Islamabad a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno.

Por su parte, el Gobierno paquistaní confirmó la participación de Irán en las negociaciones de paz con EE.UU. tras una llamada de más de 45 minutos entre el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Mediador clave

Con su rol de mediador internacional Shehbaz Sharif logró una importante victoria diplomática para Pakistán, que ha reforzado su influencia regional y ha sabido acercarse al gobierno de Trump.

Según el diario “The New York Times”, los funcionarios paquistaníes comenzaron a cortejar a Trump y a su entorno poco después de su reelección y han cerrado acuerdos sobre criptomonedas y minerales críticos.

“Se unieron al Consejo de Paz de Trump, lo nominaron para el Premio Nobel de la Paz el año pasado y le agradecieron efusivamente por haber ayudado a poner fin a un breve conflicto con la India en mayo pasado, a pesar de que los funcionarios indios afirman que no lo hizo”, apunta el medio.

También ha ayudado la imagen de Shehbaz Sharif, quien inició su mandato presidencial en marzo del 2024 al frente de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N). Llegó al poder como heredero político de su hermano Nawaz Sharif, tres veces primer ministro y figura histórica del país, quien fue inhabilitado en el 2018 por corrupción y obligado a exiliarse.

Un ciudadano escucha en su teléfono móvil el discurso a la nación del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sobre el actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Islamabad, el 9 de marzo de 2026. (Foto: AFP) / AAMIR QURESHI

El propio Shehbaz Sharif conoció el exilio tras el golpe de Estado de 1999. En el 2020 fue detenido por acusaciones de blanqueo de capitales y asumió el poder en medio de acusaciones de fraude electoral y protestas de la oposición.

Pese a ello, su mayor activo es que ha logrado mantener una buena comunicación con los generales, a quienes se les ve como los verdaderos gobernantes de Pakistán.

De hecho, otra figura clave en la mediación entre Irán y Estados Unidos ha sido el mariscal de campo y jefe del Estado Mayor de Pakistán, Syed Asim Munir, quien goza del respeto de Trump.

“El mariscal de campo Munir llevaba casi un año hablando de Irán con Trump, incluso en un almuerzo en la Casa Blanca el pasado mes de junio, tras el cual Trump dijo que los funcionarios paquistaníes ‘conocen muy bien a Irán, mejor que la mayoría’”, señala “The New York Times”.