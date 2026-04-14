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El papa León XIV y Donald Trump.
El papa León XIV y Donald Trump.
/ AFP / composici
Por Christian Mestanza Arquiñigo

El enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV escaló en las últimas horas tras una nueva crítica del mandatario y una respuesta directa —aunque contenida— del pontífice, en medio de la guerra con Irán.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.