El enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV escaló en las últimas horas tras una nueva crítica del mandatario y una respuesta directa —aunque contenida— del pontífice, en medio de la guerra con Irán.

“No tengo miedo a la Administración Trump (…) Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, dijo el líder de la Iglesia Católica en el primer día de su visita a Argelia. Sin embargo, precisó que no quiere “entrar en un debate” con el gobernante estadounidense, aunque insistió en que “el Evangelio es claro” y que la Iglesia tiene la “obligación moral” de oponerse a los conflictos armados.

Las declaraciones llegan después de que Trump lo criticara en redes sociales, donde lo calificó de “débil contra el crimen” y “nefasto” en política exterior, además de acusarlo de “complacer a la izquierda radical”. También cuestionó su elección en el 2025 y deslizó que los cardenales lo eligieron por su nacionalidad estadounidense y su cercanía con Washington.

En esa misma línea, el presidente difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece con rasgos de Jesucristo, lo que avivó la polémica en medio del cruce con el Vaticano.

Poco después borró la imagen por las críticas que le llegaron y se defendió diciendo que esa imagen lo representaba como Jesús sanador porque, dijo, creía que era él siendo un “médico”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo. (EFE/ Donald Trump Via Truth Social). / Donald Trump via Truth Social

Un conflicto que trasciende lo personal

Más allá del intercambio reciente, la tensión entre ambos líderes se arrastra desde meses atrás y se avivó en las últimas semanas, cuando León XIV empezó a cuestionar —de forma indirecta— la postura de la Casa Blanca frente a la guerra con Irán.

“Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”, dijo entonces el pontífice. En otra intervención citó un pasaje del libro de Isaías: “Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos”.

El Papa también calificó como “realmente inaceptables” las advertencias de Trump sobre posibles ataques masivos contra infraestructura iraní, luego de que el mandatario afirmara que “una civilización entera” podría desaparecer.

Trump respondió en su red Truth Social, desde donde rechazó las críticas y defendió su política exterior. “No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos por hacer exactamente aquello para lo que fui elegido”, escribió.

El papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Filippo MONTEFORTE / Saul LOEB / AFP)

Un pulso entre poder y moral

El cruce entre Trump y León XIV no solo muestra un desacuerdo sobre la guerra, sino una tensión más amplia entre el poder político y la autoridad moral del Vaticano frente a conflictos internacionales.

Para el internacionalista Ricardo Falla, docente del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), el enfrentamiento no es solo un cruce de palabras por la coyuntura, sino parte de una estrategia más amplia de construcción de poder.

Según explica, Trump busca reforzar su imagen apoyándose en sectores de las iglesias evangélicas y, al mismo tiempo, acercarse a grupos conservadores del catolicismo que ven con recelo el papado de León XIV —como ocurrió antes con Francisco— por considerarlo progresista.

En esa línea, el mandatario no solo ejerce el poder, sino que construye una narrativa en torno a él. “No es solo el poder, sino la imagen del poder”, resume el especialista, quien advierte también un componente psicológico en esa proyección, marcada por una percepción sobredimensionada de sí mismo.

Esta estrategia, añade, se apoya en un lenguaje que refuerza su liderazgo ante un electorado que comparte sus posiciones. Sin embargo, advierte que este tipo de construcción ha llegado a niveles poco habituales: “Ni siquiera presidentes conservadores como Ronald Reagan o George Bush llegaron a colocarse por encima del Papa”.

Para Falla, este proceso tiene riesgos. “Es la tragedia de los liderazgos con rasgos tiránicos: se pierde el sentido de la realidad”, señala a El Comercio, al advertir que esto puede terminar debilitando la imagen internacional de Estados Unidos. A su juicio, este comportamiento también refleja una visión presente en sectores de poder del país, representados por figuras como Elon Musk, Jeff Bezos o Peter Thiel.

El papa León XIV saluda desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano tras el Ángelus. Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci

El especialista sitúa este fenómeno en una tendencia más amplia. “Cuando la ignorancia se junta con el dogmatismo, se construyen realidades y enemigos peligrosos”, afirma, al mencionar testimonios de mandos medios militares iraníes que estaban convencidos de que esta lucha es parte del Armagedón, desatado por Trump. En ese contexto, sostiene que la política global atraviesa una pérdida de sentido crítico que no se limita a Estados Unidos, sino que también se observa en países como el Perú.

“Trump es, en ese sentido, una expresión de la irracionalidad que ha tomado el poder”, afirma.

En paralelo, advierte que este tipo de confrontaciones también impactan en el rol del Vaticano. A su juicio, se trata de un punto de inflexión que podría debilitar la autoridad simbólica del papado. “Si un líder como Trump cruza esa línea, otros podrían hacerlo también”, indica, y hace referencia a antecedentes como el del presidente argentino Javier Milei con Francisco, a quien llamó “representante del Maligno” en la Tierra.

Pese a ello, Falla considera que León XIV ha optado por una estrategia adecuada. “Ha sido cauto, pero firme”, señala, al destacar que el pontífice ha evitado escalar el conflicto sin renunciar a su postura frente a la guerra.

VIDEO RECOMENDADO