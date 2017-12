'Sir' Ringo Starr: Ex beatle se vuelve Caballero del Imperio Británico

El ex baterista de The Beatles Ringo Starr, el cantante de los Bee Gees, Barry Gibb, y otras personalidades del arte y la política de Reino Unido fueron nombrados Caballeros del Imperio Británico por la reina Isabel II de Inglaterra.



Ringo Starr, de 77 años, -cuyo verdadero nombre es Richard Starkey- fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965. Será elevado al rango de 'Sir' (Caballero) por sus servicios a la música, siguiendo así los pasos de 'Sir' Paul McCartney, otro miembro de los Beatles, que recibió la distinción en 1997.



El baterista fue la voz líder en algunos éxitos de la mítica banda británica como "Yellow Submarine" y "With a Little Help from my Friends".



Starr ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de banda en 1988, y nuevamente en 2015 por su carrera como solista tras la separación de los Beatles.



Barry Gibb, que posee el título de Comendador del Imperio Británico, será igualmente hecho Caballero por sus servicios prestados a la música y a la caridad.



Gibb, de 71 años, fundó los Bee Gees junto a sus hermanos Robin y Maurice. La banda grabó algunos clásicos del pop como "Stayin' Alive" y "Night Fever".



Hugh Laurie y otros condecorados

El actor Hugh Laurie, conocido por su papel en la serie "Dr. House", la galardonada bailarinia Darcey Bussel y el rapero Wiley también fueron condecorados.

Hugh Laurie, protagonista de "Dr House". (Foto: AFP/Valerie Macon) Hugh Laurie, protagonista de "Dr House". (Foto: AFP/Valerie Macon) AFP

La reina distinguió igualmente a varias personas desconocidas para la mayoría del público, como dos centenarios y una joven de 18 años, Lucia Lee, por su compromiso con la donación de órganos.



Nick Clegg, ex líder del partido Liberal Demócrata y viceprimer ministro en el gobierno de David Cameron entre 2010 y 2015, fue nombrado 'Sir' "por los servicios prestados a la política y al público".



Especialista en encuestas, a menudo citado por los medios, el profesor John Curtice también recibió esta distinción por los "servicios prestados a la política y a las ciencias sociales".



Se incluyen entre los galardonados a varios diputados conservadores partidarios del "Brexit", como Graham Brady, Geoffrey Clifton-Brown y Christopher Chope, lo que ha suscitado críticas por parte de la oposición a la primera ministra, Theresa May.



Nigel Farage, ex líder del eurófobo UKIP, lamentó que la líder "tory" haya premiado los "servicios al poder establecido", mientras que el portavoz del SNP escocés, Tommy Sheppard, acusó a la jefa del Ejecutivo de usar los galardones para recompensar "los servicios a su partido" y "favores políticos".



En total, la reina distinguió a 1.123 personas con ocasión de Año Nuevo, el 70% de ellas por sus acciones en el seno de su comunidad local.



Cada año se anuncia también una segunda lista de premios con motivo del cumpleaños de la soberana el 21 de abril.



Fuente: Agencias