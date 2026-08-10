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Resumen

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Pasadas las 7 y media de la mañana, cuando el día comenzaba y miles de colombianos ya se encontraban en las calles, camino al trabajo, a colegios, a universidades, a bordo de autobuses o haciendo las labores de la casa, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió a gran parte de Colombia y se sintió en algunas localidades de Panamá, Ecuador y Venezuela.

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