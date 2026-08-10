Pasadas las 7 y media de la mañana, cuando el día comenzaba y miles de colombianos ya se encontraban en las calles, camino al trabajo, a colegios, a universidades, a bordo de autobuses o haciendo las labores de la casa, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió a gran parte de Colombia y se sintió en algunas localidades de Panamá, Ecuador y Venezuela.

Según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 82 kilómetros. Afectó principalmente las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

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Al cierre de este informe se ha reportado una cifra parcial de 111 fallecidos y 87 heridos. Así lo señaló el presidente Abelardo de la Espriella durante una conferencia de prensa.

El mandatario también indicó que se han contabilizado 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados y 52 centros educativos averiados, lo mismo que 17 centros comunitarios y 18 vías, además de seis aeropuertos dañados y sin operación para vuelos comerciales.

Como consecuencia, el gobierno declaró la situación de “desastre nacional”. Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia presentan las situaciones más críticas.

Sobre el origen del terremoto, el especialista Luis Ángel Moya señala a El Comercio que “la hipótesis que se maneja ahora es el proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana”.

“El proceso de subducción se refiere a la manera en que interactúan las placas tectónicas que siempre están en movimiento. Estas acumulan más energía y se liberan a grandes profundidades”, indica el docente del Departamento Académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). (Foto: EFE)

Trabajadores laboran en un edificio derrumbado tras el terremoto en Cali. (Foto: AFP)

Como dijimos al principio, la fuerza de este sismo se sintió también en países vecinos como Venezuela, que evaluó el impacto en los estados fronterizos Táchira y Zulia.

Panamá también fue afectado por el terremoto, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país canalero, según la agencia EFE. Las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, y fueron sentidas en la provincia del Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en el este panameño.

Las ondas sísmicas también alcanzaron a Ecuador, en especial a la capital Quito y la provincia andina de Imbabura, vecina a la de Carchi, fronteriza con Colombia. También se habría sentido en Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en las localidades costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas y Manabí.

"Las afectaciones hubieran sido mucho más grandes"

Este terremoto ha despertado la alerta en la región.

Tras el sismo, señala el diario colombiano El Tiempo que la Red Sismológica Nacional reportó dos réplicas significativas, de magnitudes 2,8 y 4,8. Además, según el diario, la región del epicentro tiene antecedentes, como el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido el 23 de noviembre de 1979. La nación cafetera registra en promedio 2.500 movimientos sísmicos al mes.

La presencia de estos temblores se explica en parte por el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gran franja que concentra la mayor cantidad de actividad telúrica y volcánica. En ella se encuentran países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Japón, Estados Unidos y Filipinas, entre otros.

Rodrigo León, sismólogo de la Universidad de los Andes (Colombia), explicó en Canal N que se estima una profundidad de entre 90 y 110 km en este sismo. Se trata de un dato importante ya que “al ser a tal profundidad las ondas sísmicas pueden lograr atenuarse un poco”.

“Lo que estoy tratando de decir de manera sencilla es que, debido a la magnitud, si este sismo hubiera sido muy somero (superficial), las afectaciones hubieran sido mucho más grandes de lo que desafortunadamente ya estamos viendo” , indicó.

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Esta diferencia en el origen se puede ver con el reciente sismo de magnitud 5,5 ocurrido en Junín, con una profundidad de 10 km. Según Moya, el que ocurrió en nuestro país se debe a “una falla geológica local que está en los Andes, que ha estado inactiva por muchas décadas y que se ha activado hace unas semanas”.

“Si comparamos el 5.5 con el de 7.4, el de 7.4 es alrededor de 708 veces el sismo de 5.5 que hemos tenido. Es una escala logarítmica, eso es mucho más grande, pero la profundidad ahí también marca la diferencia”, indica el docente de la PUCP.

En cuanto a los terremotos ocurridos en Venezuela, el pasado 26 de junio, el origen también sería por un proceso de subducción, pero que ese caso implicó a otras placas tectónicas (placa Sudamericana y placa del Caribe).

El riesgo de las construcciones

Una de las constantes en los últimos terremotos ha sido el efecto causado en las edificaciones.

El presidente colombiano informó que había 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas y 61 edificios colapsados. El reciente sismo en Perú también dejó 48 viviendas destruidas y ni hablar de Venezuela que viene evaluando el estado de 51.000 edificaciones.

Y los videos difundidos en redes sociales muestran cómo diferentes tipos de construcciones parecen caer con facilidad. Señala Moya que, si bien en los últimos años se han desarrollado buenos códigos de diseño, en nuestro país se construye mucho de manera informal, sin supervisión o con maestros de obra sin mayor experiencia.

Catedral de Manizales tras el terremoto que azotó Manizales. La edificación sufrió varios daños, como la caída de una de las torres. (Foto: AFP)

Las edificaciones cayeron frente al terremoto de Colombia. (Foto: EFE)

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado. (Foto: EFE)

Otro factor, indica el especialista, es la antigüedad. “Tenemos un código moderno de construcción, pero eso no quita que tengamos edificios antiguos que se han construido con normas antiguas que probablemente no eran muy adecuadas y no consideraban este tipo de sismos”, advierte Moya.

Además… Una prueba para Perú Este viernes 14 de agosto se realizará a las 3 de la tarde el II Simulacro Nacional Multipeligro del año con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la población. Coincide con la conmemoración de los 19 años del sismo de 7,9 ocurrido el 15 de agosto del 2007 en Ica.

También mencionó el crecimiento de la ciudad. Le llamó la atención que los videos que se están publicando en redes sociales se vean muchos edificios altos que se están cayendo.

“Ahora hay muchos edificios multifamiliares que se están construyendo. Me parece que eso todavía no se está viendo con detalle, cómo van a comportarse estos edificios en estos sismos. Deberíamos tomar como lección lo que estamos viendo en Venezuela y ahora en Colombia”, alerta el especialista.

También advieerte sobre la construcción de rellenos en algunos distritos de Lima, que se vienen lotizando, vendiendo y construyendo casas, en un suelo bastante blando que no ha sido compactado bien. Además, llamó la atención sobre la caída de elementos no estructurales, como maceteros o ladrillos que quedan en los bordes de los techos.

Apoyo internacional

Varios países han mostrado su solidaridad con Colombia, sin importar las diferencias políticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina ofreció el apoyo de su gobierno. “Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, indicó.

Presidentes y políticos de diferentes países expresaron su solidaridad tras terremoto de magnitud 7.4. (Imagen: x.com)

Las redes sociales también fueron otro medio a través del cual mandatarios y funcionarios se solidarizaron con los afectados por el terremoto.

José Antonio Kast, jefe de Estado de Chile, escribió en su cuenta de X que su gobierno está disponible “para apoyar en lo que Colombia necesite”. “Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos”, indicó.

Vale recordar que Kast estuvo el último fin de semana en Colombia para la investidura del presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ofreció apoyo con equipo especializado para este tipo de emergencias. “Estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria”, señaló en sus redes sociales.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció el apoyo del gobierno de Donald Trump. Además, instó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

Otras figuras políticas como la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, manifestaron su solidaridad hacia Colombia. “Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas”, indicó.