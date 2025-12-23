Sonora derrota electoral del PSOE se suma a los escándalos que sacuden al Gobierno Español

El último fin de semana hubo comicios en España. No fue un ambiente electoral nacional sino solo circunscrito a Extremadura, región agrícola del suroeste del país, fronteriza con Portugal y cuya población apenas rebasa el millón de habitantes. En cualquier otra circunstancia, las elecciones para el Parlamento de esta región habrían pasado desapercibidas o solo ocuparían un pie de página.

Pero la situación por la que atraviesan el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)l, la agrupación oficialista, y su líder Pedro Sánchez, al frente del Gobierno Español desde junio del 2018, volvió trascendente esta contienda como termómetro del humor ciudadano.

Hay que recordar que los socialistas dominaron esta porción del territorio español durante bastante tiempo y, de hecho, gobernaron Extremadura durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas, pero dejaron el poder allí en el 2023, cuando el Partido Popular (PP) asumió el control con el apoyo de Vox, ubicado más a la derecha que el propio PP.

Como era de esperarse, la agrupación ‘popular’ se impuso y obtuvo el 43% de los votos, lo cual le otorgará 29 escaños en el parlamento regional de 65 miembros. Igual dependerá nuevamente de Vox -que más que duplicó sus curules (pasó de 5 a 11)- para alcanzar mayoría absoluta.

Pero ya está dicho que el interés mayor de estos comicios anticipados -la jefa del gobierno regional, María Guardiola, decidió disolver la asamblea y adelantar las elecciones- estaba puesto en el desempeño del PSOE en una región que fue durante mucho tiempo un bastión histórico para los socialistas. Y las predicciones se hicieron realidad.