Sonora derrota electoral del PSOE se suma a los escándalos que sacuden al Gobierno Español

El último fin de semana hubo comicios en España. No fue un ambiente electoral nacional sino solo circunscrito a Extremadura, región agrícola del suroeste del país, fronteriza con Portugal y cuya población apenas rebasa el millón de habitantes. En cualquier otra circunstancia, las elecciones para el Parlamento de esta región habrían pasado desapercibidas o solo ocuparían un pie de página.
Pero la situación por la que atraviesan el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)l, la agrupación oficialista, y su líder Pedro Sánchez, al frente del Gobierno Español desde junio del 2018, volvió trascendente esta contienda como termómetro del humor ciudadano.
Hay que recordar que los socialistas dominaron esta porción del territorio español durante bastante tiempo y, de hecho, gobernaron Extremadura durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas, pero dejaron el poder allí en el 2023, cuando el Partido Popular (PP) asumió el control con el apoyo de Vox, ubicado más a la derecha que el propio PP.
Como era de esperarse, la agrupación ‘popular’ se impuso y obtuvo el 43% de los votos, lo cual le otorgará 29 escaños en el parlamento regional de 65 miembros. Igual dependerá nuevamente de Vox -que más que duplicó sus curules (pasó de 5 a 11)- para alcanzar mayoría absoluta.
Pero ya está dicho que el interés mayor de estos comicios anticipados -la jefa del gobierno regional, María Guardiola, decidió disolver la asamblea y adelantar las elecciones- estaba puesto en el desempeño del PSOE en una región que fue durante mucho tiempo un bastión histórico para los socialistas. Y las predicciones se hicieron realidad.
El año termina para el PSOE tal como lo empezó: muy mal. La dura derrota electoral en la región de Extremadura (solo alcanzó el 25% de los votos, lo cual supone una reducción de 28 a 18 escaños en el período legislativo venidero) es el colofón de un 2025 que se abrió con la caída de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por un sonado caso de corrupción en el que la fiscalía ha pedido 24 años de cárcel y que tiene a este exmano derecha del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en prisión preventiva a la espera de juicio en el Caso Koldo, bautizado así en referencia a Koldo García, quien fue un cercano asistente de Ábalos.
Esta trama de sobornos a cambio de contratos públicos no es la única que ha golpeado con fuerza al oficialismo. Otras investigaciones apuntan a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano menor, David Sánchez, quien irá a juicio en mayo del 2026 por tráfico de influencias. Este compositor y director de orquesta es acusado de haber usado la influencia política de su hermano para conseguir en el 2017 un puesto laboral en Badajoz, que queda justamente en Extremadura. El escándalo más reciente se ha dado con las denuncias por presunto acoso sexual contra políticos socialistas de diversos municipios, que obligaron a muchos de ellos a dimitir
Si bien Extremadura no es una región clave en España, sus comicios han servido para calibrar el impacto de los líos que sacuden al PSOE. Y en los próximos meses la ciudadanía irá a las urnas en tres regiones más pobladas: Aragón, Castilla-León y Andalucía. A pesar de la inestabilidad de su Ejecutivo y la crisis de su partido, Pedro Sánchez ha vuelto a decir que su mandato acaba en el 2027 y que no piensa adelantar elecciones generales. Este lunes 22 el titular del gobierno renovó a la ministra de Educación y a la portavoz de su Ejecutivo, al tiempo que afirmaba que su gobierno “afronta esta etapa con ganas y energías renovadas”, sin hacer alusión alguna al descalabro de la víspera.
Quien no demoró en tomar postura fue el líder de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo, que aseveró que el cambio de gobierno “está en marcha” tras la escaramuza electoral del domingo 21 y que “el declive irreversible del PSOE no ha hecho más que empezar". Según el diputado y presidente del PP, se ha activado un efecto dominó que no va a parar en las elecciones regionales del primer semestre del 2026. En respuesta, este martes 23 la flamante portavoz del gobierno, Elma Saiz, ha remarcado que el PP está “más atado que nunca” a Vox tras los resultados en Extremadura y pidió “responsabilidad” a la agrupación de Núñez Feijóo para preservar las instituciones.