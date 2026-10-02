SpaceX lanzó este jueves 1 su misión Crew 13 que tenía como objetivo llevar una tripulación de cuatro astronautas a bordo de una nave Dragon con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde permanecerá por seis meses como parte de la misión 75 del centro orbital.

El traslado fue encargado por la NASA y el despegue del cohete Falcon 9 adjunto a la cápsula Dragon partió de la base de Cabo Cañaveral (Florida) a las 11:10 a.m. (hora del este de EE.UU.).

Momento preciso del despegue del cohete Falcon 9 que transportaba la nave Dragon de SpaceX. (Foto: SpaceX)

La empresa aeroespacial de Elon Musk había previsto completar el vuelo orbital en un tiempo récord de aproximadamente 7 horas y 56 minutos, poco más de la mitad del registró que tuvo la misión previa Crew 11, que hasta la fecha tenía la marca del trayecto más veloz.

El acople de la nave Dragon se completó alrededor de las 7:05 p.m. (local) luego de 7 horas y 55 minutos, adhiriéndose al módulo Harmony del laboratorio espacial. Con la confirmacíón del arribo, Crew 13 se convirtió oficialmente en la misión estadounidense más rápida hacia la EEI.

Una hora más tarde, los cosmonautas ingresaron a la base orbital y fueron recibidos por siete colegas de la expedición 75 que los esperaban. Cuatro de ellos, Sophie Adenot, Andrey Fedyaev, Jessica Meir y Jack Hathaway, habían llegado a mediados de febrero con la misión Crew 12 de SpaceX.

Quiénes son Los recién llegados Jessica Watkins (EE.UU.) Comandante de Crew 13 con un doctorado en ciencias geológicas por la UCLA. Tiene experiencia como astronauta desde el 2017 y fue parte de la misión Crew 4 del 2022, con la que permaneció 170 días en órbita. Es la primera astronauta de la NASA en volar dos veces a bordo de una cápsula Crew Dragon.

Luke Delaney (EE.UU.) Piloto de la misión. Antiguo mayor del del Cuerpo de Marines estadounidense, donde fue piloto de pruebas. Tiene formación en ingeniería aeroespacial y ha servido en la NASA como piloto de investigación.

Joshua Kutryk (Canadá) Especialista de la misión con experiencia como aviador de combate, ingeniero y piloto de pruebas con 4.000 horas de vuelo. Es el primer canadiense que integra un vuelo comercial dentro del programa de la NASA.

Sergey Teteryatnikov (Rusia) Especialista seleccionado por Roscosmos en el 2021 con formación como capitán e ingeniero naval. Tiene amplios conocimientos en sistemas de propulsión y submarinos.

Récords y detalles

Pese a que la misión Crew 13 fue con diferencia la más rápida entre las misiones de SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional, su registro de tiempo está lejos de la marca absoluta.

Ese título lo tiene el vuelo Soyuz MS-17 de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, que se llevó a cabo el 14 de octubre del 2020 desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) y se completó en 3 horas con tres minutos tras completar dos órbitas a la tierra. El viaje está registrado en la lista de los Récords Guinness como “el viaje más rápido a la Estación Espacial Internacional” desde entonces.

Aquella misión llevó a tres astronautas, dos rusos y una estadounidense, y tuvo como gran novedad emplear una técnica llamada de “encuentro ultrarrápido”.

En términos sencillos, la nave fue lanzada en un ángulo casi alineado directamente con la posición de la EEI, lo que supuso una ventana de despegue considerablemente más ajustada que las de otros viajes espaciales, pero permitió alcanzar la base orbital tras dos vueltas y media a la Tierra. Antes de eso, los traslados de las naves Soyuz requerían al menos cuatro órbitas antes de llegar a la base espacial.

Roscosmos acapara cuatro de los cinco primeros lugares en la lista de traslados más rápidos a la EEI, aunque teniendo como gran diferencia el hecho de que las Soyuz son naves de un solo uso. Si bien Crew 13 ocupa el quinto lugar en la lista copada por la agencia rusa, tiene el mérito de haberse realizado con un cohete reutilizable, siendo esta tecnología el eje de la propuesta de SpaceX.

Viajes a la EEI Los cinco más rápidos 1 Soyuz MS-17 Octubre del 2020 Duración: 3 h 03 min 2 Soyuz MS-18 Abril del 2020 Duración: 3 h 22 min 3 Soyuz MS-20 Diciembre del 2021 Duración: 3 h 38 min 4 Soyuz MS-15 Septiembre del 2019 Duración: 5h 55 min 5 Crew 13 Octubre del 2026 Duración: 7 h 50 min

Contando solo las misiones con naves de más de un uso, Crew 13 es con diferencia la misión más rápida hacia la base orbital. La que le sigue dentro del ránking particular de Space X es la antes mencionada Crew 11, que se realizó en agosto del año pasado y se completó en 14 horas y 43 minutos.

Otros factores que inciden en la diferencia de tiempos entre los viajes en cápsulas Soyuz y Dragon son la optimización de las primeras, con más décadas de experiencia de los rusos frente a SpaceX y el hecho de que sus habitáculos son más pequeños que los de los estadounidenses.

Asimismo, las misiones de Roscosmos tienen como desventaja contar con un menor margen para verificar sus lanzamientos ultrarrápidos para ganar tiempo de cara al alineamiento con la EEI y tener una menor cantidad de protocolos de contingencia.

SpaceX y la EEI Misiones más rápidas 1 Crew 13 Octubre del 2026 Duración: 7 h 50 min 2 Crew 11 Agosto del 2025 Duración: 14 h 43 min 3 Crew 4 Abril del 2022 Duración: 15 h 45 min 4 Demo 2 (Misión de prueba) Mayo del 2020 Duración: 19 h 00 min

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