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Resumen

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La nave de SpaceX que llevó a cabo la misión Crew 13 con destino a la Estación Espacial Internacional. (Foto: SpaceX)
La nave de SpaceX que llevó a cabo la misión Crew 13 con destino a la Estación Espacial Internacional. (Foto: SpaceX)
Por Guillermo Vera Ayala

SpaceX lanzó este jueves 1 su misión Crew 13 que tenía como objetivo llevar una tripulación de cuatro astronautas a bordo de una nave Dragon con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde permanecerá por seis meses como parte de la misión 75 del centro orbital.

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