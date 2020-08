La semana pasada, el mundo recibió con sorpresa uno de los anuncios más esperados: ya había una vacuna contra el coronavirus. Se trataba de Sputnik V, una vacuna hecha en Rusia. Sin embargo, tras el anuncio llegaron las suspicacias. La OMS y la comunidad científica mostraron sus reparos alertando, principalmente, que la vacuna presentada por Moscú aún no concluye la fase 3 de su desarrollo y que se requieren más pruebas para confirmar su efectividad.

El embajador de Rusia en el Perú, Igor V. Romanchenko, conversó con El Comercio y defendió el trabajo de “decenas de años” que respaldan a Sputnik V. El diplomático, que este miércoles lideró la entrega de una importante donación de pruebas moleculares rápidas para detección del COVID-19, afirmó también que el Gobierno del Perú todavía no ha decidido adquirir la vacuna presentada por Moscú.

— ¿Por qué decidieron anunciar la vacuna tan rápidamente y cómo responde Rusia a los cuestionamientos que ponen en duda la efectividad y seguridad de Sputnik V?

Debo decir de antemano que esta vacuna en realidad se ha convertido en una sorpresa para el mundo occidental. Ocurrió lo mismo que en su época pasó con el satélite Sputnik. Nadie esperaba que la ciencia y tecnología rusa pudiera poner en órbita un artefacto de ese tipo. Lo mismo ocurre ahora. Nuestras entidades científicas han trabajado duramente durante decenas de años para hacer las vacunas contra el SARS, el ébola, neumonía no clásica, etc., y esto ayudó mucho en el trabajo sobre la vacuna contra el coronavirus. Por eso sería incorrecto decir que la vacuna se hizo en pocos meses. No. En pocos meses se acomodaron las vacunas preexistentes a luchar contra el nuevo peligro que es el coronavirus.

Hemos hecho dos fases de estudios. En la primera fase se hicieron estudios clínicos con animales y en la segunda fase con pequeños grupos de humanos. Ambas fases dieron resultados muy positivos. Ahora estamos entrando en la tercera fase, en la que se realizarán pruebas sobre una cantidad importante de gente. Esto se hará en la región de Moscú donde participarán, desde luego que voluntariamente, decenas de miles de personas. Se realizará en Moscú porque allá la infraestructura médica permite organizar un buen seguimiento científico de cada una de las personas vacunadas, y el resultado será público.

(Embajada de Rusia)

Según la información que conocemos, en el mismo período de pruebas están otras dos o tres vacunas en el mundo. Todavía ninguna vacuna pasa la tercera fase. Hay mucha competencia en este rubro, y hay que tener en cuenta que esto también, desgraciadamente y muy en contra de nuestra voluntad, se hizo comercial y hay una lucha por las ganancias.

— Efectivamente en estos meses se ha visto una lucha, muchas veces política, entre los países en torno al coronavirus. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Coincido con lo que acaba de decir. Rusia apoya una cooperación abierta porque los países no podrán vencer al coronavirus individualmente, esto lo puede hacer solamente la comunidad internacional. Quisiera precisar que, según todos los planes, toda la producción de la vacuna en Rusia será para consumo interno. Para la exportación estamos dispuestos a compartir las tecnologías para producir la vacuna en el extranjero.

— ¿Qué riesgos ha asumido Rusia al anunciar la vacuna?

Yo no soy médico, no podría responder esa pregunta. Pienso que sí existe un riesgo, pero teniendo una amenaza tan seria, tan fuerte, una amenaza internacional como es el coronavirus, no hay otro remedio que arriesgarse. Lo importante es que ese riesgo sea sopesado y que la cura sea mejor que lo que la causa, que el peligro.

— A nivel político, ¿qué rol o papel considera que ha adquirido Rusia en la escena internacional tras haber lanzado Sputnik V?

Es una prueba más de que Rusia tiene tecnologías, industrias y tiene científicos. El laboratorio que inventó Sputnik V fue creado a finales del siglo XIX y desde aquel entonces produjo muchas vacunas. Vale la pena mencionar, por ejemplo, que este año vamos a vacunar a la población en Rusia contra tres tipos de gripe. Estas vacunas también fueron creadas por este laboratorio. Además de este instituto tenemos otras entidades que preparan otras vacunas. Contra el coronavirus, por ejemplo, tenemos otro laboratorio que se llama Vector que está tardando un mes, aproximadamente, en relación a Sputnik; entonces será otra vacuna, de otro tipo, trabajada basándose en otros conceptos científicos. Así que Sputnik no es una excepción, es una prueba del nivel de la economía, la tecnología y la ciencia en Rusia.

Esta foto difundida por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) muestra a una científica del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya trabajando en la producción de una nueva vacuna contra el COVID-19 en Moscú. La imagen es del pasado 06 de agosto. (Foto: EFE / EPA)

— Hemos visto que funcionarios peruanos como el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, o el alcalde de Moche, en Trujillo, Arturo Fernández, pidieron obtener la vacuna rusa. ¿Cuántas autoridades peruanas han solicitado acceso a Sputnik V? ¿Cómo recibe Rusia estas peticiones hechas por funcionarios regionales o locales y no por el Gobierno?

La embajada representa el poder central de Rusia y nosotros, por los estatutos diplomáticos de la misión, mantenemos relaciones solamente con el Gobierno central. De esa manera, nosotros no sabemos cuántas cartas y solicitudes han enviado las autoridades de diferente nivel del Perú a Moscú, al señor Putin o a otras autoridades. Yo pienso que es un asunto de incumbencia peruana, no nuestra. Nuestro deber es mantener relaciones con el Gobierno nacional. Por lo demás, no es de nuestra incumbencia saber si una u otra autoridad tiene potestad de entablar la cooperación. Esta es nuestra visión y percepción del tema.

— ¿Entonces ninguna de estas autoridades se ha comunicado con la embajada?

Algunos sí, pero siempre les respondemos que le embajada está para mantener contactos entre Moscú y Lima, nada más.

— ¿Y a nivel del Gobierno Peruano, ya han recibido una petición formal para obtener la vacuna?

No. Yo entiendo que el Gobierno nacional todavía no tomó decisión alguna, están en negociaciones. Esto es muy correcto. Además, no existe en el mundo una vacuna ya aprobada. Entonces todas las conversaciones se realizan bajo la modalidad de que si se prueba la eficiencia y seguridad de la vacuna entonces recién se puede conversar.

📷Igor V. Romanchenko, embajador en el Perú de la Federación Rusa, destacó que Rusia se encuentra en la fase final en la producción de la #Vacuna contra covid-19 y espera que Perú se beneficie de ella cuando esté lista. pic.twitter.com/GbWMWW2s9r — INS_Perú (@INS_Peru) August 19, 2020

— ¿Ha conversado el Gobierno de Rusia sobre la vacuna con algunos países de Latinoamérica? ¿Existe una fecha tentativa en que las primeras vacunas podrían llegar a la región?

Es muy pronto para hablar de eso. Mantuvimos contactos con gobiernos de la región. Sabemos que hay interés, pero hasta donde yo sé, porque aunque soy embajador en el Perú puedo no saber algo, no hay ningún contrato firmado.

— ¿Qué áreas de cooperación científica entre Rusia y el Perú se han repotenciado durante la pandemia?

Este miércoles recibimos en el aeropuerto un vuelo que vino de Moscú trayendo los equipos para hacer tests de detección del coronavirus. Son pruebas de última generación hechas en Rusia porque, por un lado, son pruebas moleculares, las que se llaman PCR, pero a la vez son muy rápidas y dan resultados en un periodo de entre 2 y 4 horas. De esta manera se conjuga la precisión y el resultado de una prueba molecular con la rapidez que permite hacerlo en el mismo tiempo en que se hacen las pruebas rápidas, que muestran solamente la existencia o no de anticuerpos. Hemos donado al Gobierno del Perú equipo para hacer 70 mil pruebas. Pensamos que esto puede ayudar al Gobierno Peruano a luchar contra la pandemia.

"Estos gestos de solidaridad, como es esta la donación, son los que siempre deberíamos tener para salir de la pandemia", resaltó el Dr. César Cabezas, jefe del @INS_Peru, quien recibió los kits de reactivos y agradeció el apoyo en nombre del @Minsa_Peru y de todos los peruanos. pic.twitter.com/dAKlwO3mNi — INS_Perú (@INS_Peru) August 19, 2020

— ¿Es la primera donación? ¿Se planea hacer más?

Es la primera donación. Desgraciadamente Rusia y Perú están separados por una larga distancia, entonces es un poco complicado a veces hacer llegar ayuda de Rusia a Lima. Sobre el futuro no tengo información, pero ojalá que se continúe.

— ¿Y a nivel de cooperación científica, en materia de investigación? Tal vez es un área que se podría aprovechar…

Sí, desde luego. Sin embargo, por ahora no hay ningún ejemplo concreto sobre eso.

____________________

VIDEO RECOMENDADO

Los demócratas nominan formalmente a Joe Biden como candidato contra Trump. (AFP).