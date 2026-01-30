Starlink y un rol clave en los conflictos: cómo se usa el internet satelital de Elon Musk en Ucrania, Irán y la franja de Gaza

Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se encuentra trabajando con el Ministerio de Defensa de Ucrania para evitar que las fuerzas de Rusia usen la conexión de internet de la empresa en sus ataques militares.

Como parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados al Kremlin a causa de la guerra contra Ucrania, SpaceX y su subsidiaria Starlink tenían prohibido brindar servicios al gobierno ruso. No obstante, este último ha recurrido a intermediarios para adquirir los terminales satelitales de la compañía de Musk.

Una imagen facilitada por la Policía Nacional de Ucrania muestra el lugar donde un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros cerca de la ciudad de Izyum, en la zona de Járkov (Ucrania), el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/POLICÍA NACIONAL DE UCRANIA / NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT

“Horas después de la aparición de drones rusos con conexión Starlink sobre las ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se puso en contacto con la empresa SpaceX y propuso vías para resolver este problema”, señaló en Telegram el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov.

Fedórov afirmó que los líderes de la compañía se mostraron bastante receptivos y les agradeció que le brindaran una respuesta rápida. Tal diálogo supone un acercamiento entre Musk y Kiev, que habían tenido severas diferencias con respecto a la guerra desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump.

STARLINK COMO ARMA RUSA

Según los funcionarios ucranianos, los drones de guerra rusos han venido siendo equipados con sistemas satelitales de Starlink para incrementar su campo de acción y control, lo que se traducía en ataques más profundos dentro de Ucrania, pero también abría el escenario para incursiones en el territorio de la OTAN.

Serhiy Beskrestnov, asesor de la cartera de Defensa ucraniana, sostuvo que el país ha recopilado evidencia de cientos de ataques de drones rusos con terminales de la empresa de Musk y que estos eran usados para atacar “ciudades pacíficas de la retaguardia y no objetivos militares”.

“Esto es terrorismo que utiliza tecnologías de comunicación modernas y pacíficas”, declaró.

Ucrania cuenta con bloqueadores de señal para desactivar drones, pero Rusia respondió a ello controlando estas aeronaves no tripuladas directamente con cables de fibra óptica, lo que las hacía inmunes a la desactivación electrónica. Si bien era una medida útil, el rango de actividad de los drones terminaba estando limitado por la longitud de los cables.

En ese contexto el uso de terminales de Starlink facilita en gran medida las operaciones rusas con drones porque estos ya no pueden ser interferidos y tienen una mayor autonomía, haciendo que solo puedan ser derribados por otros drones antiaéreos que lleguen a detectar los elementos hostiles. Las pequeñas aeronaves rusas que portaban terminales de Starlink han sido detectadas recientemente en Pavlogrado, a unos 50 kilómetros de la línea de frente.

Beskrestnov indicó que las unidades Starlink Mini que se equipan a los drones rusos tienen un costo que oscila entre los 250 y 300 dólares, lo que termina generando un dispositivo que en la práctica termina siendo casi tan eficaz como los drones más complejos, con la diferencia de que se trata de una alternativa mucho más económica.

El asesor del gobierno ucraniano sostiene que en los ataques recientes uno de cada tres drones rusos logró llegar a sus objetivos gracias a los terminales de la subsidiaria de SpaceX.

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV) sobrevuela la capital ucraniana durante los ataques rusos en el centro de Kiev, Ucrania, el 7 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO). / SERGEY DOLZHENKO

El Instituto para el Estudio de la Guerra (IWS), un centro de pensamiento estadounidense dedicado a analizar conflictos, ha señalado que las tropas rusas se han hecho cada vez más dependientes de Starlink para sus operaciones y que los drones de ataque BM-35 son los que más emplean esta tecnología.

El primer uso registrado de los drones BM-35 con módulos de internet satelital habría tenido lugar el 15 de enero, aunque el gobierno ucraniano ha venido denunciando desde fines de diciembre que los rusos empleaban dispositivos de Starlink para varios bombardeos.

Según el IWS el uso de terminales abre las puertas a ataques mucho más amplios en el territorio periférico a la guerra de Ucrania.

“El alcance reportado de 500 kilómetros de los drones BM-35 equipados con Starlink coloca a la mayor parte de Ucrania, toda Moldavia y partes de Polonia, Rumania y Lituania dentro del alcance de estos drones si se lanzan desde Rusia o la Ucrania ocupada”, indicó el ‘think tank’ norteamericano.

COLUMNA DE LAS COMUNICACIONES DE UCRANIA

Los ataques rusos han dejado parte importante de las telecomunicaciones ucranianas en estado crítico con la destrucción de torres de telefonía y cables de fibra óptica. Kiev recurrió a Starlink para mantener activas sus comunicaciones y desde entonces ha empleado su tecnología para mantener la cadena de mando y la coordinación de las operaciones militares.

Es a través de las redes de Starlink que funciona el sistema GIS Arta, un software de guerra especializado con el que Kiev gestiona sus ataques de artillería con una respuesta veloz.

La infraestructura de la firma de Elon Musk también es empleada para el control de los drones ucranianos de larga distancia y marítimos, pese a que este último punto ha sido una fuente de roces entre el gobierno de Volodímir Zelensky y el magnate tecnológico.

Soldados ucranianos manejan un dron. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko

En el 2022 Musk rechazó la solicitud de la milicia ucraniana de usar Starlink para operar drones submarinos que atacaran la flota rusa en Crimea. El argumento del empresario fue que no deseaba ser parte de un “acto de guerra mayor” que tenía el potencial de desencadenar una guerra nuclear.

Más allá de esos inconvenientes, Kiev se benefició del contrato militar que el gobierno de Musk firmó con SpaceX para el uso militar de satélites, en lo que se conoce como el proyecto Starshied.

El acuerdo permitió que hasta el 2025 unos 2.500 terminales de Starlink en Ucrania tuvieran acceso a la red militar, que contaba con un grado de encriptación superior, a lo que se sumaba que las antenas de Starshield eran mucho más resistentes a la interferencia electrónica.

El uso de Starlink se amplía también al ámbito civil, pues servicios básicos como el transporte y la salud cuentan con terminales de dicha firma. El mismo Zelensky ha recurrido a los satélites de Elon Musk para enviar mensajes en medio de los bombardeos de los rusos.

De momento no se tiene total claridad sobre el mecanismo específico con el que se enfrentará el uso de Starlink por parte de Moscú, pero se sabe que la compañía y el Ejército de Ucrania vienen planteando soluciones de ‘geofencing’ —que se podría traducir como ‘geocerca’ o ‘geovallado’— para desactivar los terminales usados por los rusos.

En términos generales, puede decirse que esta tecnología establece un perímetro en un área geográfica para dispositivos que se conectan a una red. Cuando estos aparatos entran o salen de esos límites se puede asignar una acción, que en el caso de las unidades en drones rusos sería la desactivación.

STARLINK EN OTRAS ZONAS ‘CALIENTES’

Gaza

Starlink funciona en la franja de Gaza con acceso supervisado como alternativa a las redes de comunicación destruidas por los ataques de Israel. El mismo Musk fue quien ofreció su tecnología para que las organizaciones humanitarias hagan uso de sus satélites para este fin.

Las entidades humanitarias pueden usar el internet de Starlink en Gaza. En la imagen, el edificio de la organización benéfica médica Médicos Sin Fronteras (MSF) en la franja. (MOHAMMED ABED / AFP) / MOHAMMED ABED

Esto encontró originalmente el rechazo del gobierno israelí, que consideró que la red satelital podía ser empleada por Hamás o por cualquier otro grupo terrorista. Finalmente, el gobierno de Benjamin Netanyahu accedió a permitir que se usen estos sistemas, pero con la condición de que cualquier unidad de Starlink que funcionara desde Gaza debía estar aprobada por el Ministerio de Comunicaciones del estado hebreo.

Irán

La empresa tecnológica anunció en el 2022 que brindaría acceso a Internet a Irán, luego de que el régimen de los ayatolas cortara el acceso a este servicio tras las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Numerosos terminales fueron introducidos de forma clandestina al país persa.

Las manifestaciones masivas de enero de este año nuevamente llevaron a que se emplearan de forma extensiva los terminales de Starlink tras un nuevo apagón digital emprendido por la teocracia chiita.

Si bien el acceso a la red satelital se consideraba relativamente seguro y bastante difícil de bloquear, el gobierno iraní ha logrado bloquear parcialmente la señal con tecnología militar avanzada que se sospecha proviene del extranjero.