Sudáfrica y el mundo rinden homenaje a Nelson Mandela en su centenario | FOTOS

Johannesburgo. En el día en que hubiera cumplido 100 años, Sudáfrica y la comunidad internacional rindieron homenaje a la memoria de Nelson Mandela, el más famoso de los héroes de la lucha contra el régimen de segregación racial del "apartheid".

En su país natal, un gran acto oficial en la región donde nació -la provincia del Cabo Oriental- reunió al presidente del país, Cyril Ramaphosa, a antiguos jefes de Estado y a compañeros de militancia del Congreso Nacional Africano (CNA) para celebrar el legado de este luchador "sin miedo" que entregó su vida al sueño de lograr una sociedad justa para todos.

"Sacrificó su carrera como abogado, sacrificó su libertad. Incluso cuando se enfrentaba a la perspectiva de la pena de muerte, desafiante se reafirmó en la superioridad moral de los ideales de libertad, justicia e igualdad", recordó Ramaphosa sobre el que fuera el primer presidente negro y democrático del país.

Mientras, en Johannesburgo, su tercera esposa, Graça Machel, encabezaba una marcha simbólica del "largo camino hacia la libertad" de Mandela escoltada por personalidades como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan o el magnate británico Richard Branson.



Pero al margen de los actos de alto perfil, miles de sudafricanos anónimos participaron en las campañas de donación de alimentos y mantas, conciertos, eventos deportivos y conferencias que acaecieron por todo el país con la solidaridad como valor transversal.

Frederik de Klerk, el último presidente afrikáner de Sudáfrica y el hombre junto al que Mandela recibió el Nobel de la Paz en 1993 por su trabajo conjunto para desmantelar el "apartheid", mandó un mensaje recordando que no solo fue un "gran político" sino también un "gran hombre" y un "ejemplo".

En las redes sociales, los mensajes con citas célebres de "Madiba" (como se conoce popularmente a Mandela en su país) y las palabras de agradecimiento se multiplicaban bajo las etiquetas "Mandela100", "MandelaDay" y "BeTheLegacy" (Sé el legado), enviados no solo desde Sudáfrica sino desde todos los rincones del mundo.

A ello contribuyeron instituciones internacionales como la ONU y líderes políticos de toda índole, desde la primera ministra británica, Theresa May; al primer ministro canadiense Justin Trudeau, pasando por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.



También se volcaron los presidentes latinoamericanos Michel Temer (Brasil), Nicolás Maduro (Venezuela) y Andrés Manuel López Obrador (mandatario electo de México).

"Tuve la suerte de encontrarme con Nelson Mandela muchas veces y siempre me impresionó su sabiduría y compasión. Madiba nos mostró que valores como el perdón, el respeto y el servicio no son solo palabras sino acciones concretas que todos podemos acometer", publicó en su cuenta de Twitter el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con motivo del centenario.



"Feliz 100 cumpleaños Tata (...) Siempre estaré bendecida por los 20 años de amor, sabiduría y guía. Te quiero siempre", señaló la ex supermodelo Naomi Campbell por la misma vía, junto a una foto de ella junto a Mandela.

La variedad de los homenajes prueba que el legado de Mandela -fallecido en 2013- traspasó fronteras hasta convertirse en patrimonio de la humanidad pese a haber nacido en una remota zona rural africana destinado a convertirse en consejero de una familia real de la etnia xhosa.



Por eso, a Mandela también se le ha recordado estos días, por ejemplo, con exposiciones en Londres y en Argentina y con un acto en la sede de la ONU en Nueva York en el que no solo había políticos sino también actores de Hollywood.

Hasta la famosa estatua del Manneken Pis de Bruselas ha lucido las ropas de Nelson Mandela.



Este martes, el líder sudafricano también había recibido el homenaje de uno de sus más famosos admiradores confesos, el ex presidente estadounidense Barack Obama, quien viajó hasta Sudáfrica para ser el ponente de honor en una conferencia organizada por la Fundación Mandela en un estadio de Johannesburgo.

"Madiba nos recuerda que nadie nace odiando a otro por el color de su piel. La gente aprende a odiar y si pueden aprender a odiar pueden aprender a amar, el amor es más natural al corazón humano", dijo Obama ante una audiencia de 15.000 personas.



Los homenajes no terminarán sino que, al menos en Sudáfrica, continuarán hasta diciembre, cuando el festival musical Global Citizen traerá al país a estrellas como Beyoncé, Chris Martin y Ed Sheeran.

Fuente: EFE