Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Suiza acaba de anunciar que su población decidirá en un referéndum si se fomenta la producción y consumo de alimentos vegetales en lugar de aquellos de origen animal.

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