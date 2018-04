Tammie Jo Shults, la piloto héroe que salvó más de 140 vidas en el vuelo de Southwest Airlines

El nombre de la piloto Tammie Jo Shults, de 56 años, viene ganado fama mundial desde el martes porque logró aterrizar con seguridad un vuelo de Southwest Airlines, un hecho que fácilmente pudo haber acabo en una gran tragedia.

Un avión de Southwest Airlines aterrizó de emergencia el martes luego de que uno de sus motores explotara a 32.000 pies sobre el nivel del mar, ese avión era pilotado por Tammie Jo Shults.

Los fragmentos de la explosión causaron un orificio en una ventana, por lo que una mujer estuvo a punto de salir expulsada del avión. A pesar del éxito del aterrizaje, una persona murió y otras siete resultaron heridas, pero según algunos expertos la catástrofe pudo haber sido mayor.

--- ¿Quién es Tammie Jo Shults? ---



Para los sobrevivientes del vuelo de Southwest Airlines, Tammie Jo Shults es un ángel. Quizás el hecho de que su primera experiencia volando aviones fuese en la Marina de los EE.UU. y pilotando aviones de combate F-18 a 150 millas por hora, ayudó cuando tuvo que tomar decisiones o cuando tuvo que mantener la calma.

Tammie Jo Shults tiene de 56 años y según testigos nunca perdió el control a pesar de que su Boeing 737-700 explotó y se rompió a 32,000 pies el martes, obligándola a implementar un descenso rápido hacia el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Tammie Jo Shults, una de las primeras mujeres piloto de combate en la Marina de los EE.UU., contó tranquilamente a tráfico aéreo que faltaba parte de su avión y que necesitaría ambulancias en la pista.

"Hemos perdido parte del avión, así que vamos a tener que reducir la velocidad un poco", siguió Shults con un tono tranquilo, quien también avisó de que había "pasajeros heridos".

"Pasajeros heridos, está bien, ¿y su avión está físicamente en llamas?", cuestionaron desde el otro lado de la línea.

"No, no está en llamas, pero falta una parte", respondió ella, añadiendo. "Me dicen que hay un agujero y... ummm... alguien se salió por él", indicó Shults antes de realizar la heroica acción.

Existe poca información de Tammie Jo Shults. Southwest Airlines se negó a nombrar a la tripulación del vuelo 1380 y la piloto no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

--- La vida de Tammie Jo Shults ---



Tammie Jo Shults, quien desde la niñez estuvo decidida a volar, sufrió en su momento el machismo militar.

Citada en el blog del avión de combate F-16.net ella señaló que trató de asistir a un día de carrera aeronáutica en la escuela secundaria, pero le dijeron que no la aceptarían porque era mujer.

Originaria de Nuevo México, nunca perdió el impulso de volar y, después de estudiar medicina en Kansas, se postuló a la Fuerza Aérea, donde no la aceptaron por su sexo. Intentó en la Marina y lo logró.

Tammie Jo Shults fue una de las primeras mujeres piloto F-18 y se convirtió en instructora antes de dejar la Marina en 1993.

--- Aplausos ---



Muchos de los 144 pasajeros aplaudieron y gritaron elogios de agradecimiento por la valiente acción de Tammie Jo Shults.

"¡La piloto Tammy Jo fue tan increíble! Nos aterrizó a salvo en Filadelfia ", dijo Amanda Bourman en Instagram.

"Un gran agradecimiento para el equipo de tripulación y para la piloto Tammie Jo Shults por su trabajo y valentía bajo estas circunstancias", escribió Diana McBride Self en su cuenta de Facebook.

"Es una verdadera heroína estadounidense", continuó McBride en su página de Facebook, alabando "su trabajo y valentía en una situación traumática". Añadió que Shults" regresó para hablar personalmente con cada uno de nosotros".

"Tiene unos nervios de acero. Esa mujer... yo aplaudo ante ella. Voy a enviarle una tarjeta de Navidad (...) con un 'gift certificate' por llevarme a mí hasta el suelo. Estuvo increíble", señaló Alfred Tumlinson, de Corpus Christi, Texas, citado por AP.

"Es una mujer formidable, muy aguda", dijo Gary Shults, cuñada de la piloto. "Mi hermano dice que ella es la mejor piloto que él conoce. Es una persona muy cariñosa que se ocupa de muchas personas", añadió.



Fuente: Agencias