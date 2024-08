Más armados

El nuevo mandatario iraní, Masud Pezeshkian, aún no cumple un mes en el cargo, y si bien es de talante reformista y menos radical que sus antecesores, no cede un ápice en la postura oficial: “Irán nunca se someterá a la presión externa y no pide la autorización de nadie para utilizar sus derechos legítimos”, ha dicho al tiempo que se cocina la venganza. Mientras tanto, EE.UU. ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente y acaba de aprobar una venta de armas a Israel por más de US$ 20.000 millones, que incluye aviones de combate y proyectiles para tanques.