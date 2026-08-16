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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Apenas 47 días después del doblete sísmico que devastó parte de la costa de Venezuela, la tierra volvió a sacudirse en la vecina Colombia, a unos 1.100 kilómetros de distancia. Terremotos continuos con consecuencias catastróficas que nos vuelven a revelar la necesidad de ser conscientes que vivimos en un territorio altamente sísmico.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.