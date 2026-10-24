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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Fotos de Mandel NGAN / Alfredo ESTRELLA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Fotos de Mandel NGAN / Alfredo ESTRELLA / AFP)
Por Irma Montes Patiño

Pedirle a México que compre más gas estadounidense parece pedirle poco, porque ya le compra casi todo el gas que importa. El Financial Times contó que Donald Trump habló con Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de que México aumente sus compras. La presidenta admitió que el tema se ha tocado, aunque niega que sea una condición para cerrar el T-MEC (acuerdo comercial internacional que regula el comercio libre entre los tres países de América del Norte). Washington no necesita abrir un mercado que ya tiene; le interesa profundizar una dependencia existente y convertirla en influencia económica y estratégica sobre su vecino.

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