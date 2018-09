Nueva York. “Quédese fuera de Venezuela, Sr. Trump": así tituló el diario The New York Times este miércoles un editorial en el cual aconseja al presidente estadounidense no alentar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

"Estados Unidos no debe estar en el negocio de los golpes. Punto", afirmó el legendario periódico.

The New York Times informó el fin de semana pasado que diplomáticos estadounidenses se reunieron tres veces en secreto con militares venezolanos que planificaban un golpe contra Maduro.

Las reuniones han incluido a un ex comandante militar venezolano que figura en la lista de sancionados por el gobierno estadounidense, según el diario.

Pero Washington no otorgó ningún apoyo material a los disidentes, y los planes de un golpe se fueron a pique tras el reciente arresto de decenas de militares rebeldes, aseguró The New York Times.

El diario opinó este miércoles que "no es irrazonable" que diplomáticos estadounidenses se reúnan con todas las facciones, incluido con militares amotinados, "pero celebrar varias reuniones con los planificadores (de un golpe) comienza a parecer una colaboración" y puede alentarlos a pensar que tienen el apoyo de Washington.

Hace un año, Trump dijo que Estados Unidos tenía "una opción militar" en Venezuela, una declaración que fue condenada por aliados estadounidenses en América Latina.

Más recientemente, el senador republicano de Florida Marco Rubio alentó a militares venezolanos a derrocar a Maduro en una serie de tuits.

"No hay duda alguna de que el Sr. Maduro y su visión socialista han sido un desastre para Venezuela y la región. Maduro precisa renunciar", apuntó el periódico.

Tras dos décadas de gobiernos chavistas la economía venezolana está al borde del colapso: el país con mayores reservas petroleras probadas del mundo atraviesa una fuerte escasez de alimentos y medicinas que ha empujado al exilio a 2,3 millones de venezolanos desde 2014, y la inflación podría acercarse a un millón por ciento este año, según el FMI.

Pero el Times asegura que cualquier involucramiento estadounidense en un derrocamiento de Maduro podría ser contraproducente porque otorgaría municiones al chavismo, que culpa a Estados Unidos de los males del país.

También estimó que afectaría la autoridad moral de Washington para defender la democracia en otros países del mundo, "ya comprometida por el pisoteo de las normas demócraticas por parte de Trump en casa, y su entusiasmo por tiranos extranjeros".

The New York Times recordó la "sórdida historia" de invasiones estadounidenses y apoyo a golpistas el siglo pasado en Latinoamérica, y dijo que "Trump y otros líderes deben seguir intentando alentar una transición a través del ajuste de sanciones dirigidas contra Maduro y sus cómplices".



