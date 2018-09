Londres. La primera ministra británica, Theresa May, pidió el viernes "respeto" hacia el Reino Unido a los líderes de la Unión Europea (UE) y les instó a presentar nuevas propuestas que desencallen las negociaciones sobre el Brexit.

Después de que los 27 socios comunitarios restantes rechazaran el jueves en Salzburgo (Austria) el plan presentado por el Gobierno británico, dijo May en un discurso televisado desde Downing Street, su residencia oficial en Londres, que el diálogo con Bruselas atraviesa un "impasse" y advirtió que las negociaciones están "en un callejón sin salida".

"He tratado a la Unión Europea con todo el respeto y el Reino Unido espera lo mismo. La buena relación al final de este proceso depende de ello", señaló la primera ministra conservadora al hacer balance de la tensa cumbre informal de líderes comunitarios.

"No revocaré el resultado del referendo ni separaré a mi país", dijo May a los medios. "Necesitamos un compromiso serio para resolver los dos principales problemas de las negociaciones y estamos listos para ello", declaró.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May is making a statement following yesterday's informal EU Council https://t.co/bcG0mLPODj — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 21 de septiembre de 2018

"No es aceptable rechazar simplemente las propuestas de la otra parte sin una explicación detallada y sin contrapropuestas" agregó Theresa May.

La líder conservadora dijo que lo más conveniente sería que Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo, ya que ese escenario es preferible a sellar un pacto defectuoso del Brexit.

- "Humillada" -



La prensa británica afirmó unánimemente que May, quien esperaba encontrar un mayor apoyo de los líderes políticos que el obtenido de los tecnócratas de Bruselas, había sido "humillada" por estos.



Los jefes de Estado y de gobierno de los 27 también dejaron en suspenso la convocatoria de una cumbre especial, sugerida para mediados de noviembre, para cerrar el acuerdo, afirmando que esta no verá la luz si no hay un progreso real en el próximo Consejo Europeo, el 18 y 19 de octubre en Bruselas.



En opinión de Simon Usherwood, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Surrey, "los británicos no habían hecho un buen trabajo de preparación para Salzburgo y cuando la cumbre se puso inflexible no tenían nada más que poner sobre la mesa en privado".



"Tal vez había la sensación de que la primera ministra traería algo más positivo, pero no creo que se pueda culpar de eso a nadie en la UE ni en Irlanda", dijo el viernes el primer ministro Irlandés, Leo Varadkar.



"No estamos en guerra con Reino Unido", aseguró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una entrevista este viernes al diario austriaco Die Presse. Pero "está claro que no se puede salir de la UE y seguir conservando los privilegios de la comunidad. Brexit significa Brexit", subrayó.



- "Vuelta de tuerca" -



El principal escollo en la negociación sigue siendo qué tipo de frontera instaurar entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, miembro del bloque.



May propuso crear una zona de libre comercio de bienes en esa zona, pero la UE lo rechazó asegurando que la libre circulación europea es un todo o nada que incluye bienes, servicios, personas y capitales.



La primera ministra cedió y anunció que en breve presentará nuevas propuestas.



El problema es que su proyecto actual, conocido como "plan de Chequers", ya enfrenta la dura oposición de buena parte de su formación política, el Partido Conservador, que lo considera demasiado conciliador con la UE.



Y mayores concesiones tendrían todavía una menor aceptación en el congreso del partido que comienza la próxima semana entre rumores de que el ex ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, partidario de un Brexit duro, podría intentar arrebatarle el liderazgo.



Así que probablemente solo pueda hacer concesiones una vez terminado el congreso, "pero eso no le deja realmente ningún tiempo para progresar de cara al consejo europeo de octubre", señala Usherwood, considerando que en Salzburgo la UE "dio una vuelta de tuerca" a su posición para que los británicos no piensen que acabarán obteniendo lo que quieren.



Los europeos "son conscientes de que la prensa británica y el debate político británico parece creer que la UE se está ablandando, y está dispuesta a hacer concesiones, que no es en absoluto lo que han dicho", advierte.

Fuente: EFE, Reuters y AFP