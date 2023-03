Este miércoles, el Parlamento Europeo (Eurocámara), el Comité de las Regiones y el Consejo Económico y Social notificaron a sus trabajadores y funcionarios que deberán desinstalar TikTok de sus celulares y tabletas corporativos en las próximas semanas.

En el caso de la Eurocámara tendrán plazo hasta el 20 de marzo, mientras que los otros organismos europeos dieron hasta el día 15 del mismo mes para que se acate la decisión.

Adicionalmente, dichas instituciones han sugerido a sus trabajadores que hagan lo mismo con sus equipos personales, aunque esto se ha limitado a una simple recomendación.

La disposición está enmarcada en la última supervisión a las amenazas de ciberseguridad que realizan los organismos supranacionales y llega apenas una semana después de que la Comisión Europea (CE) y el el Consejo de la Unión Europea emitieran una orden similar.

“El Consejo de Administración Corporativa de la Comisión ha decidido suspender el uso de la aplicación móvil TikTok en sus dispositivos oficiales”, dijo Sonya Gospodinova, portavoz de la CE, el pasado 23 de febrero.

Representantes de la empresa ByteDance, propietaria de TikTok, se declaró en su momento “sorprendida” por la decisión de los órganos europeos y la calificó de “equivocada” por basarse “en conceptos erróneos fundamentales”.

Representantes de la empresa ByteDance, propietaria de TikTok, se declaró “sorprendida” por la decisión de los órganos europeos. / GREG BAKER / AFP

AL OTRO LADO DEL CHARCO

Pero este tipo de medidas están lejos de ser exclusivas del territorio europeo.

En diciembre del año pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó por consenso el veto a la aplicación china de todos los equipos utilizados por funcionarios federales. La medida fue ratificada días después por la Cámara Baja y puesta en ejecución desde el 28 de febrero por el Gobierno de Joe Biden.

Estados como Texas, Alabama, Tennessee y la Universidad de Florida adoptaron medidas similares. En el Congreso, mientras tanto, se discute un proyecto de ley con el que se prohibiría el uso de TikTok en todo el territorio.

El martes, además, Canadá anunció que también prohibiría que los empleados federales usen la aplicación china en sus teléfonos celulares. Al mismo tiempo, en Dinamarca el Parlamento pidió a sus diputados y trabajadores que eliminen la aplicación por recomendación del Centro de Ciberseguridad danés.

“En la medida que las plataformas tecnológicas que provienen de países como Rusia o China, que no coinciden con los discursos de la Comisión Europea o de Estados Unidos, han ido tomando posición en el mercado, llámense TikTok o Telegram, los oficiales de esos gobiernos toman posición porque no saben dónde terminará la información que circulará en esas plataformas. Entonces, son precauciones. Estas medidas no aplican sobre ciudadanos sino en sus funcionarios”, comenta a El Comercio el abogado especialista en derecho digital, Erick Iriarte.

Pero, ¿cómo la adictiva red de videos cortos se terminó convirtiendo en una amenaza para la ciberseguridad de Occidente?

"Estas medidas, adoptadas por gobiernos y organismos supranacionales, no aplican sobre ciudadanos sino en sus funcionarios" Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital

ESCÁNDALOS DE SEGURIDAD

Hay dos episodios que terminaron convirtiendo a TikTok en una potencial amenaza para la seguridad de diferentes estados.

El primero se remota a junio del 2022, cuando Buzzfeed News publicó un artículo basado en la filtración de 80 grabaciones de trabajadores de TikTok, incluidas 14 declaraciones realizadas por 9 empleados diferentes, que aseguran que los ingenieros en China tuvieron acceso a datos de usuarios estadounidenses al menos entre setiembre del 2021 y enero del 2022.

El escándalo fue tal que una comisión especial del Senado se encargó de investigar el caso y la solución fue prohibir la app de los equipos meses más tarde.

Precisamente diciembre fue el mes donde se registró un nuevo escándalo que involucró a TikTok, cuando la propia ByteDance reconoció que un grupo de sus empleados espiaron a un reportero del Financial Times y a un experiodista de BuzzFeed, ambos habían informado sobre el escándalo de junio del 2022.

El 28 de febrero, Biden firmó el veto a TikTok, dando un plazo de 30 días para que las agencias federales retiren la aplicación de los dispositivos corporativos por razones de ciberseguridad.

¿CÓMO ESPIARÍA TIKTOK?

El escándalo de junio reveló que los datos de los usuarios de TikTok eran almacenados en servidores chinos. Para gobiernos como el de EE.UU., quien considera a Beijing como su principal rival en el mundo actualmente, esto representa una puerta por la que se podría filtrar información sensible desde Washington a la que tendría acceso el Partido Comunista de China (PCCh).

“Muy similar fue el caso de Huawei, que tampoco se podía utilizar routers o servidores provenientes de China. Es un tema de estrategia y seguridad nacional antes que uno de afectaciones sobre la misma red”, explica Iriarte.

El abogado no descarta que las decisiones adoptadas en Europa, Estados Unidos y Canadá poseen un trasfondo geopolítico, pero aclara que la tensión no solo existe entre estos actores. “No es solo una tensión entre EEUU, China y la UE, es global. Lo que pasa es que el sur global consume estas plataformas, mientras que el norte global las crea. Sería interesante conocer cuál es la postura de países como Brasil, Sudáfrica, la India, Chile o Perú sobre qué hacer con estos temas de seguridad nacional si no se tiene la certeza de a dónde van los contenidos de esta plataforma”, comenta.

"Sería interesante conocer cuál es la postura de países como Brasil, Sudáfrica, la India, Chile o Perú sobre qué hacer con estos temas de seguridad nacional si no se tiene la certeza de a dónde van los contenidos de esta plataforma" Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital

Pero, ¿qué tipo de información podría manejar TikTok sobre nosotros? “De todo tipo. Cada vez que se busca algo en una red social, se ve un video o incluso el tiempo de permanencia en cada contenido permite perfilar al usuario mediante sus preferencias. En este caso específico, el temor que tendrían es que China pueda tener acceso a los perfiles de los funcionarios de otros gobiernos. Por otro lado, siempre existe el riesgo de que TikTok o cualquier otra aplicación pueda enviar datos sin autorización”, detalla el director de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma del Perú, Carlos Cruzado.

El ingeniero aclara, sin embargo, que estos riesgos no solo son exclusivos de TikTok sino que podrían estar en cualquier programa y no solo afectar a funcionarios públicos sino también a usuarios regulares.

“Actualmente, uno de los principales riesgos para la seguridad de dispositivos electrónicos y móviles son los ‘stalkerwares’, programas desarrollados para espiar a las personas. Pero un software así puede venir oculto en todo tipo de apps, desde TikTok hasta editores de fotos o filtros de belleza que descargamos al celular. La forma de descubrir si esto no está pasando es revisar el uso del dispositivo que está requiriendo cada programa”, explica Cruzado.