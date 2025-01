La disputa no es nueva. Estados Unidos sostiene que TikTok permite al gobierno de China recopilar datos y espiar a los usuarios y es un canal para difundir propaganda. La pugna se enmarca en las tensiones que enfrentan a ambos países en campos que van desde el comercio hasta la seguridad nacional.

TikTok está a la espera de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida si respalda la ley que dio el ultimátum a la aplicación y que fue aprobada por el Congreso de EE.UU. en abril del 2024 por demócratas y republicanos. En específico, la norma estableció nueve meses de plazo para que la plataforma encontrara un inversor de un país que no sea considerado un ‘adversario’ de Estados Unidos. En resumen: vender o desaparecer.Hasta el momento es la aplicación de matriz china la que lleva las de perder. Según informó el diario “The New York Times”, luego de escuchar argumentos de las partes el último viernes 10, la Corte Suprema “parecía inclinada a confirmar una ley que podría prohibir efectivamente TikTok.

“Aunque varios jueces expresaron su preocupación por el hecho de que la ley entraba en conflicto con la Primera Enmienda, una mayoría pareció estar satisfecha de que no apuntaba a los derechos de expresión de TikTok, sino a su propiedad, que según el gobierno está controlada por China”, explica el medio, que detalla que varios jueces parecen preocupados por la posibilidad de que China pudiera utilizar la información privada sobre los estadounidenses.

El martes 14, el tramo final de esta batalla se remeció cuando la agencia Bloomberg News informó que funcionarios chinos consideraban vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos al magnate Elon Musk, quien formará parte del gobierno de Donald Trump. Esta posibilidad fue calificada por un portavoz de TikTok como “pura ficción”.

Con el plazo por vencer, estas son algunas consecuencias cercanas que podrían desprenderse de la prohibición de TikTok en Estados Unidos.

1. Adiós TikTok

TikTok tiene 170 millones de usuarios estadounidenses. Desde que su popularidad se disparó en ese país en el 2018, la plataforma no solo se posicionó como una fuente de entretenimiento y creación de contenido, sino que ha creado un ecosistema que permite el comercio electrónico y la publicidad.

Según explica “The New York Times”, si el Tribunal Supremo aprueba la ley en debate, haría ilegal que las tiendas de aplicaciones de empresas como Apple y Google distribuyan o emitan actualizaciones de TikTok. Las multas ascenderían a 5.000 dólares por usuario estadounidense.

Es probable que TikTok desaparezca el 19 de enero de las tiendas de aplicaciones de Google Play y App Store. (Foto: AFP)

Un detalle importante es que la ley no señala que la aplicación deberá ser borrada de los celulares, pero al no tener disponibles las actualizaciones a la larga ya no funcionará. Eso si es que TikTok no decide bloquear la aplicación debido a su prohibición.

2. ¿Hola, Xiaohongshu?

La cercanía al 19 de enero ha hecho que cada vez más usuarios de TikTok en Estados Unidos busquen alternativas. Aunque muchos piden a sus seguidores que se conecten con ellos en sus cuentas de Instagram, YouTube, Facebook u otras redes sociales, en los últimos meses la red social china Xiaohongshu ha ganado notoria popularidad.

Xiaohongshu, also known as RedNote, has hit #1 on the US App Store following news of a possible TikTok ban on January 19th. pic.twitter.com/CwIXgtPEfO — Pop Base (@PopBase) January 13, 2025

Conocida como el Instagram chino, Xiaohongshu, que significa “Librito Rojo”, ya es por estos días la aplicación más descargada en Estados Unidos. Algunos de sus nuevos usuarios se han autodefinido como “refugiados de TikTok” y están recibiendo consejos de sus miembros chinos sobre cómo usar la red social.

La agencia AP sela que en los últimos años, la aplicación ha ganado popularidad en China y en otras regiones y países con diáspora china, como Malasia y Taiwán, acumulando 300 millones de usuarios activos cada mes, la mayoría de los cuales son mujeres jóvenes que la utilizan como un motor de búsqueda de facto para recomendaciones de productos, viajes y restaurantes, así como tutoriales de maquillaje y cuidado de la piel.

Cabe destacar que la actual número 2 de la tabla de descargas para iPhone es Lemon8, la competidora de Xiaohongshu desarrollada precisamente por la matriz de TikTok, ByteDance, indica la agencie Efe.

3. Más tensiones con China

Detrás de la disputa por TikTok se encuentran las tensiones entre Estados Unidos y China, que se han traducido en conflictos en varios niveles, especialmente el económico y el tecnológico.

Carlos Aquino, coordinador del Centro de Estudios Asiáticos (CEAS) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos es una parte más de la escalada entre ambas naciones y que Inició con los aranceles que impuso Trump contra el gigante asiático en su primer gobierno.

Donald Trump junto a Xi Jinping. (Foto: AP) / Susan Walsh

“Biden mantuvo los aranceles y no solo eso, esta disputa ha continuado con las restricciones a la venta de chips o tecnologías que se usan para la inteligencia artificial. Estados Unidos no quiere que todas las tecnologías avanzadas lleguen a China porque dice que China las está utilizando no solo para uso civil, sino también para su fuerza armada. Biden ha sido claro en decir que no quiere que esa tecnología llegue a China, algo que probablemente eso también se va a mantener con Trump”, dice el experto.

Aquino apunta que en caso de una prohibición evidentemente el gran perdedor va a ser TikTok, pero, por otro lado, considera que muchas empresas de Estados Unidos están viendo ese escenario con buenos ojos porque esos millones de personas que utilizan TikTok para vender y promocionar artículos y servicios van a tener que irse a lugares como Instagram, YouTube y otras plataforma.

“Yo creo que todo este problema con TikTok es la confirmación de que esta lucha por la supervivencia tecnológica o esta lucha por evitar que el otro país tenga una forma de entrometerse en la otra nación con sus tecnologías va a reafirmarse”, agrega.

4. Otras plataformas no están a salvo

Ante la posibilidad de que plataformas como Xiaohongshu se llenen de usuarios estadounidenses, Aquino también advierte que esta podría correr el mismo destino que TikTok.

“No sería extraño que Estados Unidos también le ponga restricciones a esa red. Porque la idea es que en esta competencia que hay entre China y Estados Unidos, todo lo que sea tecnología china -porque según Estados Unidos la empresa privada en China está supeditada a lo que dice el Estado- representa un peligro de que información de los consumidores norteamericanos llegue a manos de China, entonces es probable que se restrinja todo tipo de tecnología que pueda llevar a ello”, señala.

Además, no descarta que China pueda responder de alguna forma al fallo contra TikTok en Estados Unidos, algo que resultaría paradójico si se recuerda que grandes plataformas occidentales, como Google y Facebook, están bloqueadas en China por temas de seguridad.

5. Más incertidumbre en la era Trump

El ultimátum a TikTok se vence un día antes de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, lo que hace pertinente preguntarse cómo manejará el republicano sus relaciones con el gigante asiático.

“China ha acumulado un superávit comercial de un billón de dólares, algo histórico. Entonces eso va a dar más argumentos a la gente de Trump que piensa que los chinos, utilizando cualquier medio legal o ilegal, están tratando de afectar la industria manufacturera de otros países. Entonces esos aranceles que Trump había prometido es probable que se concreten. Si bien no se sabe en qué extensión se va a dar, definitivamente los aranceles van a subir”, dice Aquino.

Donald Trump. (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

Ahora, es probable -dice el experto- que esos aranceles sean el inicio de una ronda de negociaciones para sacarle concesiones a China. Pero habrá que esperar para ver si eso ocurre. En ese interín es evidente que China tampoco se va a quedar con los brazos cruzados.

“Es probable que si no se alcanza un acuerdo, la escalada va a continuar. Como vemos, lo que ocurre ahora con TikTok es parte de todo un escenario mayor. El tema comercial, el tema tecnológico. Esperemos que eso no se dispare y se refleje en el tema militar. Lo que sí es cierto es que la situación se va a volver más complicada, más impredecible, porque Trump es bastante impredecible. No sabemos lo que puede hacer, pero lo que sí es cierto es que en el terreno comercial y tecnológico esta confrontación va a agudizarse”, apunta Aquino.