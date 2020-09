Todo parece indicar que, finalmente, la balanza se terminó de inclinar en favor de Oracle. La empresa de software con sede en California sería la proveedora de tecnología de la popular plataforma TikTok, propiedad de la china ByteDance, en Estados Unidos. Según las últimas informaciones, el acuerdo entre ambas compañías está a puertas de ser firmado y cuenta con el visto bueno del presidente Donald Trump, quien había amenazado con cerrar TikTok en el país si no pasaba a manos de una firma estadounidense.

Aunque por varias semanas el nombre que sonó fuerte para la alianza fue el de Microsoft, ByteDance se decantó por Oracle, una compañía referente en el almacenamiento de datos y que no cuenta con experiencia en el manejo de plataformas o motores de búsqueda, pero que, sin embargo, tiene de su lado un factor determinante: goza de la simpatía de Donald Trump.

El mandatario mantiene una excelente relación con el excéntrico multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison, quien es uno de los pocos pesos pesados de Silicon Valley que ha expresado públicamente su apoyo a Trump.

Según “The New York Times”, los vínculos de Oracle con Trump son “profundos”. “Larry Ellison ha recaudado dinero para la reelección de Trump, mientras que su CEO, Safra Catz, fue la única ejecutiva de tecnología importante que participó en el equipo de transición del presidente en el 2016’”, señala el medio.

En agosto pasado, Trump apoyó públicamente los esfuerzos de Oracle en la puja por TikTok. “Creo que Oracle es una gran compañía y creo que su dueño es un tipo fabuloso, una persona fabulosa. Creo que Oracle sería ciertamente alguien que podría hacerse cargo”.

De ahí surgen las crecientes suspicacias que apuntan a que ByteDance eligió asociarse con Oracle por las facilidades que obtendría en el futuro, ya que el principal objetivo de la matriz de TikTok es tener garantizado el funcionamiento de sus operaciones en Estados Unidos sin la oposición de Donald Trump.

Uno de los padres de Silicon Valley

Cuando Larry Ellison anunció en el 2014 que dejaba el cargo de director ejecutivo de Oracle muchos hablaron del fin de una era en Silicon Valley. El emprendedor e informático neoyorquino había cofundado la empresa especializada en software en 1977 y era una de las figuras más importantes de la industria tecnológica.

Y no solo eso. también formaba parte de las generaciones más antiguas de famosos ejecutivos que llevaron las computadoras de las oficinas de algunas instituciones a todos los rincones de la vida cotidiana.

Según el diario “The New York Times”, Ellison fue, junto con Bill Gates en Microsoft y Andy Grove en Intel, uno de los rostros más trascendentales -y extravagantes- de los primeros años del auge de la tecnología. Prueba de su éxito es su fortuna estimada en 59.000 millones de dólares, la misma que lo posiciona como la quinta persona más rica del mundo, según la revista Forbes.

Pero sus lazos con Silicon Valley iban más allá de lo laboral. Larry Ellison cultivó una estrecha y larga amistad con Steve Jobs, cofundador de Apple fallecido en el 2011. Se conocieron cuando eran vecinos en California y su obsesión por el mundo de la tecnología solo los unió más. Jobs incluso fue el fotógrafo oficial de la boda de Ellison en el 2003.

“Steve fue mi mejor amigo durante unos 25 años. Fue muy interesante cómo nos conocimos, éramos vecinos en el bosque, un día su pavo real entró en mi propiedad y me despertó. No es la forma de iniciar una relación. Su novia le había regalado un pavo real y yo me acerqué a quejarme del pavo real y me dijo ‘¿A ti tampoco te gusta ese pájaro?’”, contó el propio Ellison en el 2012, al recordar su amistad con Jobs.

De los suburbios de Nueva York

Ellison no tuvo una infancia sencilla. Nacido de una madre soltera en un suburbio de Nueva York, fue adoptado por su tía y su tío cuando tenía nueve meses y creció en una casa judía en Chicago. Larry, hoy de 76 años, conoció a su madre biológica cuando él tenía 48. Nunca supo la identidad de su padre.

Empezó la universidad en dos ocasiones, pero no se graduó en ninguna de ellas. A los 22 años se mudó definitivamente a California, donde terminaría convirtiéndose en un titán tecnológico. Su camino para lograrlo empezó cuando trabajaba en Ampex, una empresa de software, donde le encargaron crear una base de datos, a la que apodó Oracle, y donde conoció a Robert Miner y Ed Oates.

Juntos abandonaron la compañía y convirtieron su base de datos en software para empresas. Fundaron en 1977 Software Development Labs que terminaría llamándose oficialmente Oracle Corporation en 1982.

“Ellison demostró ser un vendedor experto, así como un tecnólogo capaz con un buen ojo para la gestión del talento, y Oracle se convirtió en un fabricante dominante de software para empresas. También era experto en cambiar Oracle con los tiempos tecnológicos”, dice “The New York Times”.

Desde que abandonó el cargo de CEO de la compañía, Ellison funge como presidente de la junta y director de tecnología. Además, aprovecha su tiempo disfrutando los caprichos excéntricos que ha adquirido a lo largo de los años y que le han valido la fama de despilfarrador y vanidoso incontrolable.

Carreras de yates, lujosas propiedades y hasta una isla hawaiana enteramente para él son algunas de sus compras que han llegado a los titulares de los medios, siempre ávidos de seguirle el rastro a una de las figuras tan afamadas como excéntricas de Silicon Valley.

