En las redes sociales hay múltiples retos y videos con todo tipo de contenido. Las opciones son casi infinitas por lo que destacar entre los millones de usuarios no es una tarea nada fácil. Aunque la mayoría opta por mostrar algún talento y aprovechar las herramientas a su alcance, como filtros y efectos, otros no se dan cuenta de que un simple clip puede costarles la vida. Es el caso de un tiktoker que se grabó lamiendo una medusa, uno de los animales más venenosos del mundo.

¿Alguna vez han paseado por la playa y visto en la arena una especie de bolsa de plástico que llama la atención por sus lindos colores? Si es así seguramente han recibido la advertencia de alguien de no tocarla porque son venenosas y puedes hacer mucho daño a la piel. Pues no dejen de escuchar la recomendación.

Al parecer al usuario de TikTok, Alexa Reed, nadie le enseñó lo peligrosos que pueden ser esos animales pues no solo lo tomó con sus manos sino que decidió ¡lamerlo!

Si de por sí no parece una buena idea acercar la cara a un animal desconocido es peor cuando no sabes que te estás enfrentando a una de las especies más venenosas del mundo. Y es que lo que el joven sostenía era una Physalia physalis conocida también como falsa medusa, carabela portuguesa, barquito portugués, agua mala, aguaviva o botella azul que vive en mar abierto en todas las aguas cálidas del planeta. Usualmente esta especie de medusa se puede encontrar en las regiones tropicales y subtropicales de los océanos Pacífico e Índico.

Lo que no sabía el tiktoker es que el veneno de la medusa que sostenía puede ser letal y causa un gran dolor a quien tenga contacto con este, además, puede producir vómitos, fiebre e incluso provocar la muerte.

¿Qué fue lo que le sucedió?

En el video de TikTok se puede ver al joven en una playa señalando que acaba de encontrar una medusa y muestra lo larga que es.

Sin razón alguna de pronto dice: “voy a levantarla y lamerla”. La acerca a su cara y lo hace, de inmediato comienza a gritar, pero no de dolor sino por la consistencia y, en lugar de alejarse, vuelve a arriesgarse y la toca con su lengua otra vez. Finalmente solo menciona que es muy salada.

Al parecer Alexa Reed solo quería divertirse y no vio nada peligroso en su acción. No fue hasta que uno de sus seguidores se le hizo saber: “Eso no es una medusa, es una carabela portuguesa, también conocida como la botella azul o el terror flotante. Es una especie de sifonóforo armado con millones de células punzantes explosivas lo suficientemente poderosas como para convertir a Nemo en huérfano y ocasionalmente convertir a una persona en tiempo pasado”.

Afortunadamente, tras lograr su cometido de volverse viral en redes sociales y saber lo arriesgado de su acción, decidió publicar otro video en afirmando que se encontraba bien y que seguía con vida. Sin embargo, puede que no haya aprendido su lección pues su cuenta de TikTok presenta otros videos en el que ver hablando o tocando otros animales exóticos.

Aunque el video sigue disponible, TikTok decidió colocar una advertencia señalando que la acción que puede verse podría causar lesiones graves. Así que no lo intenten.

