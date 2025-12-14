El transeúnte que se convirtió en héroe este domingo al arrebatarle un rifle a un presunto terrorista durante un ataque en Síndney, Australia, fue identificado como Ahmed el Ahmed, de 43 años, padre de dos hijos. De acuerdo con las autoridades, su heroica acción pudo haber salvado muchas vidas.

En un video que circula profusamente en las redes sociales se puede ver cómo Ahmed se coloca en la línea de fuego para quitarle un rifle al tirador, que hirió al ciudadano en el brazo y la mano.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El primo de Ahmed, identificado como Mustafá, habló con Seven News a las afueras del Hospital St. George y confirmó que este estaba siendo operado, informó The Sydney Morning Herald.

“Esperamos que esté bien. Es un héroe al cien por cien”, dijo Mustafá.

Esta captura de pantalla muestra a dos hombres armados vestidos de negro disparando en Bondi Beach, Sídney, Austrakia, el 14 de diciembre de 2025. (AFP). / HANDOUT

Ahmed es del condado de Sutherland, en Sídney, y tiene una frutería. No tiene experiencia en el manejo de armas y estaba de visita en Bondi Beach cuando presenció el tiroteo, según Seven News.

En el video se ve a Ahmed avanzar hacia el terrorista por un estacionamiento, se agacha detrás de un carro, permanece fuera de la vista del atacante, y en un momento se abalanza sobre él, lo sujeta y abraza hasta que logra quitarle el rifle.

El atacante cae de espaldas mientras Ahmed toma el rifle y le apunta.

El tirador luego retrocede y camina hacia el paso elevado del estacionamiento, donde el otro tirador todavía estaba activo.

Ahmed apoya el rifle contra un árbol y retrocede. A medida que avanza la grabación, se ve a otro transeúnte persiguiendo al pistolero, lanzándole algo mientras camina hacia el puente.

Extraordinary courage from Ahmed El Ahmad, a Muslim, 43-year-old father of two, who bravely risked his life to save his neighbors celebrating Hanukkah.



Praying for his full & speedy recovery.



And so deeply inspired by his example. pic.twitter.com/HTeLRTlbFV — Brad Lander (@bradlander) December 14, 2025

En declaraciones a los medios antes de que se confirmara la identidad de Ahmed, tanto el primer ministro Anthony Albanese como el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, destacaron su valentía.

“Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, declaró Albanese en una conferencia de prensa.

Ataque terrorista

La Policía australiana dijo que el tiroteo dejó 12 fallecidos, incluido uno de los atacantes, y 29 heridos. Catalogó el hecho como “un ataque terrorista”, el cual el gobierno local afirmó fue dirigido “contra la comunidad judía”.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Hanukkah en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

“A las 21:36 (10:36 GMT) de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que “no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad”.

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación “apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis”, incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como “un acto cobarde y aterrador de violencia» y afirmó que «el objetivo fue la comunidad judía".

“Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo”, declaró Minns en la misma comparecencia.

La policía confirmó asimismo el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo presuntamente vinculado a uno de los atacantes, que está siendo analizado por especialistas en desactivación de explosivos, mientras continúa un amplio despliegue de seguridad en distintos puntos de Sídney.

Uno de los presuntos autores del ataque fue identificado como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, en el suroeste de la ciudad, según indicó un alto funcionario de las fuerzas de seguridad en declaraciones a la cadena pública ABC, y señaló que su vivienda estaba siendo investigada.