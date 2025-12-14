El momento de la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas en Australia | VIDEO

En medio del ataque terrorista antisemita que se produjo este domingo en la playa de Bondi Beach en Sydney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Hanukkah, sobresalió la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas, que disparaba con un arma larga.

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda. De esta forma, logra desarmarlo y automáticamente le apunta con la misma arma con la que hasta hacía minutos estaba disparando a los asistentes al evento.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que luego de reducir al terrorista, levanta la mano para llamar a la policía mientras el agresor, vestido con camisa negra y pantalón blanco, se aleja del lugar.

UPDATE: The hero of Bondi has been named. He is Ahmed el Ahmed, a 43 year old fruit shop owner who grabbed the gun off one of the terrorists, he was subsequently shot in the leg and shoulder by another terrorist. Praying that his surgery goes well. He is currently in hospital. pic.twitter.com/lf2TCNkPpY — Samara Gill (@SamaramGill) December 14, 2025

Según consignó el medio local The Australian, el otro atacante se encontraba a pocos metros, ubicado a sobre un puente peatonal encima de un estacionamiento. Cuando el primer tirador escapa y se une al que está atrincherado en el puente, los efectivos de la policía le lanzaron una serie de proyectiles que le causaron una serie de heridas de gravedad. Finalmente, fue arrestado en ese lugar y su compañero abatido.

Un testigo, identificado como Vlad, dijo al mismo medio que se dispararon “más de 50 tiros” en el transcurso de cinco minutos. A su vez, el hombre detalló que había “os decenas de cuerpos” a su alrededor, por lo que las autoridades todavía no pudieron confirmar con exactitud cuántas personas fallecieron.

Esta captura de pantalla muestra a dos hombres armados vestidos de negro disparando en Bondi Beach, Sídney, Austrakia, el 14 de diciembre de 2025. (AFP). / HANDOUT

El ataque terrorista

El incidente ocurrió este domingo por la mañana (hora local), cuando dos hombres armados mataron a tiros a por lo menos 11 personas e hirieron a otras 29. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de la red social X el primer balance de víctimas de un suceso del que tuvo constancia aproximadamente a las 09.45 (hora local) de este domingo.

En su mensaje, la Policía confirmó que “dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi” y confirmó la muerte de “once personas, entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores” mientras que “el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico”. Las autoridades confirmaron también a los otros once heridos, entre ellos dos efectivos policiales.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegan de Bondi, confirmó heridos tras el suceso y convocó una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

La clásica playa de la ciudad costera era escenario de una celebración de la festividad judía de Hanukkah, que comienza este domingo. Unas 2000 personas, de acuerdo con testimonios de los asistentes, se habían congregado para este evento.

Aunque las autoridades australianas todavía no vincularon directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, sí denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi” y exigió al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una “ola de antisemitismo” en el país.

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. “Las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados”, acusó.