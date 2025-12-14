Los autores del ataque terrorista en playa de Australia son padre e hijo, confirma la policía

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Los autores del ataque terrorista en playa de Australia son padre e hijo, confirma la policíaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los dos sospechosos que dispararon y mataron a 15 personas en una festividad judía en la popular playa Bondi Beach, en Sídney, eran un padre de 50 años y su hijo de 24, reportó el lunes la policía de Australia.
“El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital”, declaró en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA: Tiroteo en Bondi Beach, la playa más popular de Australia, deja al menos 16 muertos y 40 heridos | VIDEOS
Información en desarrollo
Contenido sugerido
Contenido GEC