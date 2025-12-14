Los autores del ataque terrorista en playa de Australia son padre e hijo, confirma la policía

Los dos sospechosos que dispararon y mataron a 15 personas en una festividad judía en la popular playa Bondi Beach, en Sídney, eran un padre de 50 años y su hijo de 24, reportó el lunes la policía de Australia.

“El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital”, declaró en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Información en desarrollo