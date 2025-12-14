Policías armados trabajan en el lugar de los hechos tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el 14 de diciembre de 2025. (Foto de DAVID GRAY / AFP).
Policías armados trabajan en el lugar de los hechos tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el 14 de diciembre de 2025. (Foto de DAVID GRAY / AFP).
/ DAVID GRAY
Agencia AFP
Agencia AFP

Tiroteo en Australia: policía encontró “artefacto explosivo” en coche vinculado al tirador de Bondi Beach, en Sídney
Tiroteo en Australia: policía encontró "artefacto explosivo" en coche vinculado al tirador de Bondi Beach, en Sídney

Tiroteo en Australia: policía encontró “artefacto explosivo” en coche vinculado al tirador de Bondi Beach, en Sídney

La policía de encontró un “artefacto explosivo improvisado” en un coche vinculado a uno de los sospechosos del tiroteo del domingo en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó al menos 11 muertos,

“Hemos encontrado un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al delincuente fallecido”, declaró el comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa.

Francisco Sanz
