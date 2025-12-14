Tiroteo en Australia: policía encontró “artefacto explosivo” en coche vinculado al tirador de Bondi Beach, en Sídney

Escucha la noticia
La policía de Australia encontró un “artefacto explosivo improvisado” en un coche vinculado a uno de los sospechosos del tiroteo del domingo en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó al menos 11 muertos,
“Hemos encontrado un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al delincuente fallecido”, declaró el comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa.
Información en desarrollo
