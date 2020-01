Berlín. [EFE / AFP]. Al menos seis personas fallecieron en un tiroteo ocurrido en el sur de Alemania, cuyo presunto autor fue detenido, indicaron medios locales.

Los primeros indicios apuntan a que existía una relación personal entre el autor del tiroteo y sus víctimas, según informaciones de la policía local de Aalen a través de la cuenta en twitter.

Las fuentes policiales hablan de “varios muertos”, mientras que el popular diario “Bild” afirma en su edición digital que se produjeron seis víctimas mortales.

Los disparos se produjeron sobre la mañana de este viernes en un edificio de la pequeña localidad de Rot am See. Según la policía, no hay indicios de que haya otros agresores, además del detenido.

Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

