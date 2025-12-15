El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla con los medios de comunicación en el Hospital St George después de visitar a Ahmed al-Ahmed en Sídney, Australia, el 16 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI)
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla con los medios de comunicación en el Hospital St George después de visitar a Ahmed al-Ahmed en Sídney, Australia, el 16 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI)
/ BIANCA DE MARCHI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Albanese visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, “héroe australiano” del tiroteo de Sídney
Resumen de la noticia por IA
Albanese visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, “héroe australiano” del tiroteo de Sídney

Albanese visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, “héroe australiano” del tiroteo de Sídney

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El primer ministro de , , visitó este martes a , ciudadano de origen sirio que desarmó a uno de los autores del atentado contra la comunidad judía en el domingo, en el hospital en el que se recupera de heridas de bala, y lo definió como “un verdadero héroe australiano”.

Albanese señaló a los medios tras el encuentro que fue un “gran honor” reunirse con Ahmed, quien le relató cómo decidió actuar al presenciar el tiroteo durante una celebración judía en la playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país, que dejó al menos 16 muertos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Tiroteo en Bondi Beach, la playa más popular de Australia, deja al menos 16 muertos y 40 heridos | VIDEOS

Es un verdadero héroe australiano. Es muy humilde y explicó el proceso de pensamiento que tuvo cuando vio cómo se desarrollaban las atrocidades”, afirmó el jefe del Gobierno.

Según explicó el primer ministro, Ahmed se encontraba en la playa de Bondi con amigos e intentaba comprar un café cuando comenzó el tiroteo. “Decidió tomar acción y su valentía es una inspiración para todos los australianos”, subrayó Albanese.

El mandatario indicó además que durante su visita al hospital también se vio con los padres de Ahmed. “Son padres orgullosos”, concluyó.

El hombre, de 42 años, fue alabado por autoridades y medios tras desarmar a uno de los autores del atentado y se recupera en un hospital del sur de Sídney tras recibir disparos en el brazo y la mano.

Ahmed se escondió el domingo detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba.

El tiroteo se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres, padre e hijo, abrieron fuego con rifles contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi.

En el enclave se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían cerca de un millar de personas.

MÁS INFORMACIÓN: El héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia es identificado como Ahmed el Ahmed

Tras los primeros disparos, la Policía acudió rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que dos agentes resultaron heridos.

El padre, de 50 años, murió tras ser abatido por la Policía, mientras que el hijo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia policial con heridas críticas, aunque estables, y permanece en coma.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre ellas figuran una niña de 10 años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.

VIDEO RECOMENDADO

Las autoridades de Australia acordaron el lunes 15 de diciembre endurecer las leyes sobre tenencia de armas, un día después de que un hombre y su hijo mataran en una playa de Sídney a 15 personas que celebraban la festividad judía de Janucá. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC