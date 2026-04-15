Al menos cuatro personas han muerto y 20 han resultado heridas - tres en estado crítico - en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió también durante el ataque.

El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, han muerto en el ataque.

Uyar precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.

Un exalumno de un centro de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaraş, hirió ayer a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.