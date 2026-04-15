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Esta fotografía, distribuida el 14 de abril de 2026 por la agencia de noticias turca DHA, muestra a un estudiante herido evacuado tras un tiroteo en una escuela en el sureste de Turquía. (Foto: Distribución / DHA / AFP).
Esta fotografía, distribuida el 14 de abril de 2026 por la agencia de noticias turca DHA, muestra a un estudiante herido evacuado tras un tiroteo en una escuela en el sureste de Turquía. (Foto: Distribución / DHA / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Al menos cuatro personas han muerto y 20 han resultado heridas - tres en estado crítico - en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió también durante el ataque.

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