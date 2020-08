Hace semanas que la disputa entre China y Estados Unidos por TikTok dejó de ser solo un problema diplomático. En un movimiento que eleva aún más las tensiones, la famosa aplicación para compartir videos anunció el lunes que demandó al gobierno de Donald Trump por sus intentos de prohibir el popular servicio de propiedad china por considerarla un peligro para la seguridad nacional.

¿Cómo se convirtió la popular plataforma de entretenimiento en una papa caliente en la disputa política y económica entre Washington y Beijing?

Vayamos al inicio. TikTok, que es propiedad de la compañía china ByteDance con sede en Beijing, ha sido descargada más de un billón de veces en todo el mundo (175 millones de veces solamente en Estados Unidos). Es simple entender el motivo de su éxito entre los jóvenes. La aplicación móvil reproduce videos de hasta 15 segundos de duración que suelen mostrar coreografías de bailes, situaciones cómicas y hasta acrobacias.

Debido a su naturaleza, se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes en todo el planeta e incluso conocidas celebridades lo usan como un canal de marketing.

Pero Donald Trump no está feliz con TikTok. El presidente estadounidense se ha quejado durante semanas de que la aplicación representa una amenaza para la seguridad nacional y podría compartir información sobre los usuarios del país con el gobierno chino.

Su desconfianza alcanzó un nuevo nivel el 6 de agosto cuando Trump promulgó una ley que prohíbe cualquier transacción o negocio con esa empresa en Estados Unidos a partir del próximo 15 de setiembre. El decreto no especifica las consecuencias prácticas, pero la prohibición podría obligar a Google y Apple a eliminar la red de sus tiendas de aplicaciones, impidiendo efectivamente que se utilice en Estados Unidos.

En un segundo decreto contra la empresa emitido el 14 de agosto, el mandatario ordenó a ByteDance vender TikTok a un propietario estadounidense en un plazo de 45 días, lo que significa que la compañía de propiedad china tiene plazo hasta mediados de noviembre para cerrar esa transacción.

Según informes de distintos medios, Microsoft y Oracle son potenciales pretendientes para adquirir las operaciones estadounidenses de TikTok.

¿Qué argumenta TikTok en su demanda?

TikTok presentó su demanda el lunes en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Central de California, en Los Ángeles, en el que constituye el desafío más directo de la empresa a la Casa Blanca.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la posición del gobierno de que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional”, indicó la empresa la compañía en una publicación de blog, donde defendió que el gobierno de Estados Unidos no tiene “ninguna evidencia que justifique una acción tan extrema”.

“Con esta orden ejecutiva que amenaza con prohibir nuestras operaciones en Estados Unidos, que de paso elimina la creación de 10.000 empleos en Estados Unidos y perjudica irreparablemente a los millones de estadounidenses que recurren a esta aplicación para divertirse y aprovechar un medio particularmente vital durante la pandemia, simplemente no tenemos otra opción”, agregó.

En la demanda, la empresa describió el llamado de Trump para prohibir TikTok como un medio para promover una “campaña más amplia de retórica antichina” antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, donde el mandatario busca la reelección.

Asimismo, la empresa argumenta que no contó con el beneficio del “debido proceso”, como lo garantiza la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ya que la compañía no tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos antes de la firma del decreto.

Además, TikTok afirma que la orden de Trump constituye un uso indebido de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional porque la plataforma no es “una amenaza inusual y extraordinaria”.

Patrick Ryan, gerente de programas técnicos de TikTok, también demandó al gobierno de Trump debido a que él y sus 1.500 colegas, incluidos muchos con visas de empleo, perderán sus trabajos en pocas semanas si se cumple la orden del mandatario. Ryan y su defensa también argumentan que el decreto incurre en “vaguedad inconstitucional” y privó a los empleados de TikTok del debido proceso.

La empresa afirma que intenta evitar que el gobierno “prohíba de forma no permisible” a TikTok mediante la anulación de la orden ejecutiva de Trump.

Antecedentes y opciones de ganar

Según el diario “The New York Times”, la primera orden ejecutiva de Trump contra TikTok obtiene su autoridad legal de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permite al presidente regular las transacciones económicas en una emergencia nacional.

Las administraciones anteriores lo han utilizado para sancionar a gobiernos extranjeros, así como a terroristas, capos del narcotráfico y piratas informáticos, pero nunca lo han utilizado contra una empresa de tecnología global.

El segundo decreto firmado por Trump, en el que ordenó a ByteDance vender TikTok a un propietario estadounidense, se basa en la Enmienda Exon-Florio de la Ley de Producción de Defensa. Esa enmienda permite al mandatario ordenar a una empresa extranjera que se deshaga de activos estadounidenses si se percibe que su compra ha dañado la seguridad nacional.

“The New York Times” destaca que en cuanto a la orden Exon-Florio hubo un caso similar en el gobierno de Barack Obama.

El entonces presidente ordenó que Ralls, una empresa de propiedad china, venda un parque eólico que compró y que se consideró que se encontraba demasiado cerca de una base militar estadounidense. “Ralls demandó y un tribunal federal dictaminó que si bien una empresa extranjera tenía derecho a los derechos del debido proceso, como poder examinar la información no clasificada utilizada en la orden, la sustancia de la decisión no es impugnable. En última instancia, Ralls aún tenía que deshacerse del parque eólico, pero con más margen de maniobra para elegir al comprador”, explica el medio.

Jason M. Waite, socio del bufete de abogados Alston & Bird citado por “The New York Times”, afirmó que los tribunales probablemente se mostrarían reacios a desafiar a Trump por tratarse de temas planteados sobre argumentos de seguridad nacional.

Por ello, el medio indica que TikTok podría estar simplemente buscando extender el tiempo para lograr un mejor acuerdo persuadiendo a un tribunal de retrasar la aplicación de las órdenes. Se trataría, en suma, de una táctica dilatoria.

“TikTok tiene precedentes para un desafío legal, pero simplemente retrasaría lo inevitable. No puede impugnar el contenido de la orden de cesión. Y aunque Trump parece extender los límites legales de sus poderes de emergencia, es poco probable que los tribunales interfieran [...] De esto se trata la demanda: de evitar una venta de liquidación. Más tiempo podría ayudarlo a obtener un precio más alto o mejores condiciones de venta, pero para esta época el año que viene, es casi seguro que TikTok estará bajo una nueva propiedad estadounidense”, dice en un artículo en “The New York Times” Steven Davidoff Solomon, profesor de la Facultad de Derecho de la UC Berkeley y codirector de la facultad del Berkeley Center for Law, Business and the Economy.

Otras empresas en la mira

Además de TikTok, el 6 de agosto Trump también ordenó prohibiciones a las transacciones con el propietario chino de WeChat, también afirmando que es un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.

WeChat, que tiene más de 1.000 millones de usuarios, pertenece al gigante chino Tencent. Es menos conocida que TikTok entre los estadounidenses sin vínculos con China.

El último sábado, usuarios de WeChat en Estados Unidos presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump en un intento por bloquear una orden ejecutiva que prohibiría el acceso en el país a la popular aplicación de mensajes.

La denuncia fue presentada el viernes en San Francisco por la organización sin fines de lucro Alianza de Usuarios de WeChat de Estados Unidos y varias personas que aseguran que dependen de la app para trabajar, orar y mantenerse en contacto con parientes en China. Los demandantes aseguran no estar afiliados con WeChat, ni Tencent.

Otra empresa de tecnología china a la que el gobierno Trump ha apuntado es el gigante fabricante de teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones Huawei.

La empresa demandó el año pasado al gobierno de EE.UU. por una ley de gastos que prohibía a las agencias federales y a los contratistas usar equipos de Huawei, alegando que se habían violado sus derechos constitucionales. Un juez federal de Texas falló a favor del gobierno este año.

El gigante chino también demandó a la Comisión Federal de Comunicaciones a fines del año pasado después de que la agencia prohibió a los operadores móviles estadounidenses usar subsidios del gobierno para comprar equipos de la compañía. Ese caso aún no está cerrado.

______________________

VIDEO RECOMENDADO

Protestas en Wisconsin luego que policía disparara a hombre negro por la espalda. (AFP).