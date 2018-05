“La tragedia es que los palestinos son víctimas de víctimas”

La Segunda Guerra Mundial no solo dejó a Europa sumida en el caos, también dejó una deuda del mundo para con el pueblo judío y sus 6 millones de muertos por el nazismo que, en cierta medida, se resarció con la creación del Estado de Israel para garantizar que el pueblo judío no vuelva a ser víctima de una masacre.

Este lunes 14 de mayo se cumplen 70 años de del Estado de Israel, pero también se cumplen 70 años de aquello que los palestinos llaman Nakba, la "Catástrofe", que obligó a más de 700 mil personas a marchar hacia el exilio y que más tarde se convertirían en los refugiados que se enfrentan al ejército israelí.

Bajo este escenario, El Comercio conversó con el internacionalista Farid Kahhat sobre la actitud que ha tomado el Estado israelí frente a la población palestina que protesta cerca de la frontera y por dónde pasaría la solución de este enfrentamiento que parece no tener fin.

En 1978, Egipto firma el acuerdo de paz con Israel y obtiene la devolución del Sinaí ¿Pudo ser el inicio de la solución del conflicto entre la coalición árabe e Israel?

Desde principios de los 80 los países árabes lanzan un ofrecimiento a Israel para que se retire de los territorios palestinos ocupados y permita en ellos la creación del Estado Palestino a cambio de establecer relaciones diplomáticas y comerciales (…) el tema es que Israel que no desea retirarse de los territorios ocupados.

Antes no se sostenía oficialmente, pero ahora hay miembros del actual gabinete israelí que lo dicen explícitamente que no contemplan como solución [del conflicto] la evacuación de los territorios ocupados. El ministro Naftali Bennett publicó un artículo en el que señala que para Israel la creación de dos Estados no es la solución al conflicto.

¿La búsqueda de legitimidad y reconocimiento como Estado ha llevado a Israel a convertirse en un actor cuestionado en temas de derechos humanos?

Una de las tragedias de este conflicto es que los palestinos son víctimas de víctimas. Los judíos europeos fueron víctimas de un genocidio y parte del problema es que todavía se percibe bajo la luz de lo que les ocurrió en el pasado (…) Todavía hay un elemento de autopercepción como víctimas que les impide ver que del otro lado también hay civiles sufriendo.

Por ejemplo en Gaza y esa idea de que Israel está protegiéndose ante intentos terroristas por penetrar su territorio (…) Todos y cada uno de los muertos y heridos eran palestinos que no portaban armas de fuego, pero el Gobierno Israelí no ve civiles del otro lado aunque no hayan milicianos portando armas.

Después de 70 años ¿aún está en cuestión el derecho de Israel a existir?



Bajo el derecho internacional el derecho a existir de Israel es incontrovertible (…) Israel es quien alega que su derecho a existir está en cuestión, pero para todo efecto práctico lo que está en cuestión es si los palestinos algún día tendrán un Estado. Israel existe y no hay nada que los palestinos puedan hacer al respecto, pero Palestina nunca va a existir si Israel sigue ocupando sus territorios.

¿Qué tiene que suceder para que Palestina se convierta en un Estado?



La decisión fundamental es de Israel ¿Qué tiene que pasar para que acabe la ocupación? Israel tiene que evacuar sus tropas bajo un acuerdo que garantice su seguridad y derechos.

Según normas de derecho internacional, hay una ocupación ilegal en Palestina. Las últimas resoluciones de las Naciones Unidas señalan que existen territorios ocupados ilegalmente y que los intentos de cambiar la demografía y la construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino son ilegales y obstáculos para la paz.

Así fue extendiéndose el dominio israelí sobre territorio palestino (Foto: AFP)

¿Ejercer presión sobre Israel es una opción válida?



La comunidad internacional está de acuerdo con que Israel viola el derecho internacional, pero no actúa en consecuencia. Entonces, los palestinos no pueden esperar que las grandes potencias occidentales hagan algo para obligar a Israel a cumplir estas normas.

No veo paz bajo el actual Gobierno Israelí y el norteamericano. Su prioridad no es lograr su acuerdo no es lograr ningún acuerdo de paz, no ha hecho ninguna propuesta.

Israel no recibe mayor presión de sus aliados ni de otros países como Rusia. (Si) Israel no lo hizo bajo circunstancias menos propicias, retirarse de los territorios ocupados, por qué lo haría ahora con un aliado incondicional en Washington.