Moscú. Al menos 64 personas murieron, entre ellos varios niños, cuando un incendio arrasó un concurrido centro comercial en la ciudad de Kemerovo, Siberia, dijeron el lunes investigadores de Rusia.



El fuego en el centro comercial de cuatro plantas Winter Cherry de Kemerovo, una ciudad a unos 3.000 kilómetros (1.900 millas) al este de Moscú, se extinguió en la mañana del lunes tras haberse mantenido activo toda la noche. Los bomberos seguían recuperando cadáveres mientras partes del edificio todavía humeaban. Algunas de las víctimas mortales estaban en el interior de un cine.



Residentes de Kemerovo llevaron flores, velas y animales de felpa a una plaza en el exterior del centro comercial el lunes por la mañana. Hospitales locales reportaron un aumento del número de personas que acudió a donar sangre para las víctimas.



Las autoridades confirmaron el deceso de 64 personas luego de que los bomberos terminaron de revisar las cuatro plantas del edificio, dijo el ministro ruso de Emergencias, Vladimir Puchkov, en una conferencia de prensa televisada el lunes. Seis de los cuerpos todavía no se han recuperado y Puchkov no aclaró de inmediato cuántos de los muertos eran niños.



Diez personas fueron hospitalizadas. El más grave en un niño de 11 años que saltó desde una ventana de la cuarta planta, explicó la ministra de Sanidad, Veronika Skvortsova, a la televisora estatal rusa durante una visita al hospital donde estaban siendo atendidos los heridos. Los padres y el hermano pequeño del niño fallecieron en el incendio, añadió.



Se cree que unos 200 animales fallecieron en el pequeño zoo del edificio. Su director dijo a la agencia de noticias Tass que entre los animales había conejos, tortugas, cerdos, cabras y roedores.



Cuatro personas fueron detenidas para ser interrogadas, entre ellas uno de los inquilino del centro comercial, explicó el Comité Investigador, que no reveló de inmediato la causa del incendio que se originó en la planta superior del inmueble el domingo por la tarde. Los investigadores abrieron una pesquisa por posible negligencia y violaciones de las de las normas de seguridad antiincendios.



La alarma antiincendios no se activó y el personal del centro no organizó la evacuación, dijeron dos testigos a la emisora de radio Ekho Mosvky el lunes. El centro comercial, que antes era una fábrica de dulces, abrió sus puertas en 2013.



Winter Cherry era uno de los centros de ocio infantil más populares de Kemerovo, con pista de patinaje cubierta, un zoo y camas elásticas. Residentes de la ciudad dijeron que estaba lleno de familias con niños.



Cuando comenzó el incendio, Anna Zarechneva estaba en la planta superior del edificio viendo una película con su esposo y su hijo, y se enteraron de lo que ocurría cuando hombre entró en la sala gritando.



"No oímos la alarma antiincendios, ni siquiera encendieron las luces durante la película”, recordó. "Me acabo de dar cuenta de que esa película podría haber sido la última para nosotros”.



Zarechneva contó que su esposo se quedó arriba ayudando a organizar la evacuación porque no había miembros de seguridad ni del personal del centro.



