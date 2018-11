Trixie Hart | Adolescente de 16 años que soñaba con ser estrella y que participó participó en el programa televisivo Britain's Got Talent se suicidó por bullying | Reino Unido

Un trágico final tuvo una adolescente que concursó en el programa televisivo Britain's Got Talent de Reino Unido. Se llamaba Trixie Hart, tenía 16 años y sufría un intenso bullying en las redes sociales por parte de otros jóvenes.

Según informaron los padres de la menor, Trixie Hart vivía un infierno. Sus acosadores, y los padres de estos, se burlaban de ella.

"Ella nunca encajó con su grupo de pares… ellos consideraban que ella era demasiado intensa, y lo era. Era apasionada por las cosas que verdaderamente le importaban. Era una carga demasiado pesada para una persona tan joven", contó April Gunn, abuela de la fallecida adolescente, y agregó que la situación de Hart se agravó con el paso de los años.

"Su vida escolar empeoró a medida que fue creciendo. Ella se convirtió en víctima del bullying", señaló la mujer. "Ella no podía sobrellevar eso".

Los familiares contaron además que Trixie Hart luchó durante años contra la ansiedad y la depresión, incluso sus padres intentaron educarla en casas para intentar protegerla de los ataques, pero estos se daban en redes sociales y así era imposible.

"Trixie era terriblemente incomprendida y fue sometida a bullying en Internet, no solamente por parte de otros jóvenes sino también de los padres de estos menores quienes también decían cosas horribles de ella", remarcó Gunn.

"Las personas no ven el impacto que esto tiene porque no ven el rostro de la persona… es como si fuera un juego y no algo real, pero eso se va comiendo a la persona que está del otro lado", aseguró April y agregó: "Fue algo incesante. Los adolescentes son maliciosos. No fue solo el bullying, ella ya era una niña que sufría de ansiedad", aclaró la abuela.

Harta de los insultos la menor eliminó su cuenta de Facebook pero al poco tiempo lo volvió a activar porque quería saber lo que la gente decía de ella.

"Trixie se tomaba todo a pecho, siempre fue así. Creo que su intensidad y su ansiedad eran algo que sus compañeros no podían entender", reiteró la mujer. "Las redes sociales no causaron sus problemas, pero tampoco ayudaron con su inestabilidad mental y su depresión".

Un día, la participante de Britain's Got Talent se sintió "asfixiada por los distintos tratamientos que recibió y le pareció que faltaba coherencia en los consejos que le fueron dados". En setiembre se suicidó y ahora forma parte de una de las tantas víctima que deja el acoso escolar.