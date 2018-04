Trump coincidirá con Castro antes de que entregue el poder

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder cubano Raúl Castro coincidirán la semana próxima en la Cumbre de las Américas en nuestro país, apenas días antes de la fecha en la que el mandatario cubano entregará el poder.

El embajador peruano en Estados Unidos, Carlos Pareja, dijo que 14 jefes de Estado del hemisferio asistirán a la cumbre, el 13 y 14 de abril, cuyo eje será la gobernanza democrática y la corrupción.



Pareja espera que el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross asista a una reunión simultánea de cientos de jefes de empresas de la región.



Trump ha derogado parcialmente la apertura diplomática de su antecesor Barack Obama con la isla.



Está previsto que el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel suceda a Castro el 19 de abril, pero sin reformas grandes o inmediatas.



Pareja se mostró optimista sobre la posibilidad de que los países del hemisferio acuerden un documento final que versará sobre gobernabilidad democrática.



“Cerca de un 70% de la declaración está consensuada. Tenemos trabajo arduo con el restante 30% que se debe ser negociado durante los próximos días”, dijo Pareja en inglés al pronunciar una conferencia en el Council of the Americas. “Entendemos que (el tema) pueda ser difícil de abordar para los países, pero estamos trabajando sobre eso. Tenemos un buen equipo negociador”.



Pareja recordó que los cancilleres analizarán el documento dos días antes de la cumbre.



El canadiense James Lambert, secretario de Asuntos Hemisféricos en la OEA, señaló que las discrepancias actuales giran en torno a la redacción y no en diferencias ideológicas que imposibilitaron la aprobación de documentos finales en cumbres anteriores.



“En este momento, comparado a otras cumbres, hemos avanzado bastante y eso me da optimismo”, indicó.



El documento aborda la autonomía del Poder Judicial, el acceso a la información gubernamental, la protección para delatores de delitos, el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos, el combate a la corrupción en obras públicas y la cooperación internacional para combatir sobornos y lavado de dinero.



Fuente: AP