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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante una reunión en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante una reunión en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP)
/ JIM WATSON
Por Fernando Roca Canales

El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) subió un nuevo escalón con las sanciones impuestas por Washington contra su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado senegalés Abdoulaye Seye, de la Oficina del Fiscal. La medida contempla restricciones de entrada a Estados Unidos y limitaciones para realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.

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