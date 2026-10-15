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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Francisco Sanz Gutiérrez

No tendrán la trascendencia y expectativa de los comicios presidenciales cada cuatro años, pero las elecciones de medio término en Estados Unidos también son de gran importancia porque, además de considerarse un referéndum de la gestión del gobernante de turno, marcarán la segunda mitad de su mandato.