El conflicto bélico contra Irán, las opciones sobre la mesa para un cambio de régimen en Cuba, la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela con o sin chavismo y la guerra en Ucrania que ya transita su quinto año. Estas son las ventanas en política exterior que, en ese orden de urgencia, tiene hoy abiertas la Administración Trump y que consumen buena parte del tiempo del gobernante y sus más altos funcionarios.

Pero este complejo escenario externo no hace perder de vista al líder republicano que dentro de cinco meses y unos pocos días se realizan las elecciones de medio término, en las que estará en juego el control del Congreso de Estados Unidos para la segunda mitad del mandato trumpista.

El 3 de noviembre, los 435 escaños de la Cámara de Representantes, además de un tercio de las bancas del Senado, se someten a votación en todos los estados del país. Recordemos que desde el comienzo del segundo gobierno de Donald Trump, el Legislativo estadounidense está controlado por el Partido Republicano, que ostenta la mayoría en las dos cámaras.

Pero claramente no hay que esperar hasta fines de año para entrar en la vorágine electoral. Desde principios de este 2026 han empezado los comicios primarios en varios estados, los cuales determinarán qué candidato será nominado para representar a cada agrupación política en cada contienda por el Congreso.

Es por ello que desde febrero hemos visto a Trump recorriendo varios puntos de la geografía estadounidense en campaña no solo para confirmar que la agrupación que lidera mantenga el control parlamentario sino también para apuntalar a los candidatos dignos de su gusto dentro del universo republicano.