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Resumen

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Una coalición formada por 16 estados y liderada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ha apoyado frente al Tribunal Supremo el veto migratorio presentado por el presidente Donald Trump. (Foto: EFE)
Una coalición formada por 16 estados y liderada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ha apoyado frente al Tribunal Supremo el veto migratorio presentado por el presidente Donald Trump. (Foto: EFE)
Por Francisco Sanz Gutiérrez

El conflicto bélico contra Irán, las opciones sobre la mesa para un cambio de régimen en Cuba, la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela con o sin chavismo y la guerra en Ucrania que ya transita su quinto año. Estas son las ventanas en política exterior que, en ese orden de urgencia, tiene hoy abiertas la Administración Trump y que consumen buena parte del tiempo del gobernante y sus más altos funcionarios.