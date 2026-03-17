Por Daniel Bedoya Ramos

¿Visita postergada? El presidente estadounidense, Donald Trump, tenía en agenda viajar a China del 31 de marzo al 2 de abril para sostener un encuentro con su homólogo Xi Jinping, en medio de la llamada guerra comercial que envuelve a ambos potencias. Pero otra guerra parece asomarse entre los dos: el conflicto en Irán.

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