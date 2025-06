¿Estaba en la luna?

“No quiero decir que sea inminente,eso no, pero parece algo que bien podría suceder”, dijo Trump en una rueda de prensa el jueves 12 al mediodía sobre presuntos ataques israelíes a instalaciones nucleares de su máximo enemigo. Agregó que el gobierno de Benjamin Netanyahu no le había adelantado nada e instó al primer ministro israelí y demás autoridades a no ejecutar dichas acciones porque veía cercano y posible un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear. Unas ocho horas después de esas declaraciones, Israel apretó el botón rojo.