Christian Mestanza Arquiñigo

Trump y Putin en Alaska: ¿por qué EE.UU. pasó de buscar la paz en Ucrania a calificar la cita como un "ejercicio de escucha"?
Donald Trump y Vladímir Putin se reúnen este viernes 15 en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), en su primer cara a cara desde la invasión rusa de Ucrania. La Casa Blanca ha rebajado las expectativas al definir la cita como un “ejercicio de escucha” y descartar la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque el mandatario estadounidense no cierra la puerta a una pronta reunión con él si el encuentro con Putin arroja resultados positivos.

