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Resumen

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La reunión que Trump y Xi celebraron en octubre en Seúl sirvió para rebajar las tensiones entre ambos países.
La reunión que Trump y Xi celebraron en octubre en Seúl sirvió para rebajar las tensiones entre ambos países.
Por Irma Montes Patiño

Donald Trump fue recibido en Beijing con la más elaborada ceremonia protocolar que China reserva para sus visitas más importantes, caminó junto a Xi Jinping por los jardines de Zhongnanhai y salió dos días después declarando acuerdos comerciales estupendos. Xi, más contenido y estratégico como siempre, llamó a la visita histórica y propuso una nueva relación de estabilidad estratégica constructiva.