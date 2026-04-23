Resumen

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Donald Trump y Xi Jinping el 30 de octubre de 2025
Donald Trump y Xi Jinping el 30 de octubre de 2025
Por Francisco Sanz Gutiérrez

La última vez que Donald Trump y Xi Jinping se vieron fue hace casi medio año en Corea del Sur, cuando ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral al margen de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) celebrada en el país asiático a fines de octubre del 2025.