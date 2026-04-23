La última vez que Donald Trump y Xi Jinping se vieron fue hace casi medio año en Corea del Sur, cuando ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral al margen de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) celebrada en el país asiático a fines de octubre del 2025.

Del encuentro de una hora y media salió humo blanco: los presidentes de Estados Unidos y China acordaron una tregua en la guerra comercial desatada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, cuando anunció la imposición de aranceles globales a las importaciones de productos a su país, siendo el gigante asiático uno de los más afectados.

Así pues, Beijing se comprometió a comprar 25 millones de toneladas métricas anuales de soja entre los años 2026 y 2028, aplazar un año los controles a las exportaciones de tierras raras y tomar medidas enérgicas contra los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo ilícito en EE.UU.

Washington, por su parte, acordó rebajar los aranceles a los productos chinos en 10 puntos porcentuales (con lo cual el impuesto se redujo a aproximadamente el 45%) , suspender una investigación sobre las prácticas chinas de construcción naval y retrasar una nueva norma de restricción de exportaciones.

En febrero de este año Trump y Xi sostuvieron una llamada telefónica en la cual abordaron la posibilidad de realizar visitas mutuas a sus respectivos países. Además, abordaron someramente asuntos espinosos como las declaraciones o actuaciones del líder republicano respecto a Venezuela, Cuba o Groenlandia, e incluso sobre lugares donde el gigante asiático tiene intereses vitales, como el Canal de Panamá o la isla de Taiwán.

A fines de ese mes un nuevo escenario de tensión mundial se abrió con el comienzo de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto en el cual Beijing no se ha implicado directamente ni pretende hacerlo, pero que ha generado una renovada tirantez con Washington en momentos en los que se prepara el ambiente para una nueva cita entre los jefes de las dos mayores potencias del planeta.