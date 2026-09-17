Por Guillermo Vera Ayala

La empresa Ctrip, la más importante del rubro de agencias de viajes en China, ha anunciado que incluirá dentro de su oferta paquetes de turismo espacial gracias a una alianza con Virgin Galactic.

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