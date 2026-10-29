Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Hoy se conmemora el aniversario 103 de la proclamación de la República de Turquía. El fundador de nuestra república, Mustafa Kemal Atatürk, y sus camaradas iniciaron la Guerra de Liberación en 1919 y proclamaron la República de Turquía el 29 de octubre de 1923.
Hoy se conmemora el aniversario 103 de la proclamación de la República de Turquía. El fundador de nuestra república, Mustafa Kemal Atatürk, y sus camaradas iniciaron la Guerra de Liberación en 1919 y proclamaron la República de Turquía el 29 de octubre de 1923.
Desde su fundación, Turquía ha implementado una serie de reformas políticas, económicas y sociales, y ahora Turquía es un miembro activo de la comunidad internacional, un actor resiliente, relevante y estable.
Turquía y el Perú comparten puntos de vista similares en varios temas, incluyendo la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el cambio climático, la gestión de riesgo de desastres y la protección del medio ambiente, así como, el patrimonio cultural. Por lo tanto, Turquía y el Perú siempre han mantenido una agenda positiva y relaciones bilaterales fructíferas.
El año pasado celebramos el aniversario 75 de nuestras relaciones diplomáticas y el viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Embajador Gümrükçü, visitó Lima y se reunió con sus contrapartes.
A lo largo del 2026 llevamos a cabo la novena ronda de consultas políticas a nivel de viceministros en Ankara y firmamos importantes acuerdos. Recibimos a varias autoridades peruanas de alto nivel con motivo de las reuniones y foros internacionales celebrados en nuestro país.
Estamos desarrollando nuestra cooperación en comercio, inversión, educación y cooperación técnica. Las empresas turcas, incluyendo el sector de la industria de la defensa, realizaron varias visitas al Perú el año pasado, participando en ferias comerciales y de negocios.
Estamos trabajando para la apertura de un Centro de Estudios Turcos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los próximos meses. La Agencia Turca de Cooperación y Desarrollo (TİKA) ha finalizado varios proyectos de desarrollo en diferentes regiones del Perú el año pasado. Asimismo, coordinamos programas de cooperación e intercambio de experiencias entre las autoridades competentes de ambos países en diversos ámbitos.
Esperamos que el próximo año Turkish Airlines inicie vuelos directos entre Estambul y Lima.
Tuvimos un año fructífero y estamos preparados para seguir avanzando en nuestras relaciones bilaterales. Estoy segura de que las relaciones entre nuestras naciones amigas florecerán aún más y se convertirán en una asociación basada en vínculos políticos, económicos y culturales más fuertes.