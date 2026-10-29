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Resumen

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Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. (Foto: Reuters)
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. (Foto: Reuters)
Por Serra Kaleli

Hoy se conmemora el aniversario 103 de la proclamación de la República de Turquía. El fundador de nuestra república, Mustafa Kemal Atatürk, y sus camaradas iniciaron la Guerra de Liberación en 1919 y proclamaron la República de Turquía el 29 de octubre de 1923.

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