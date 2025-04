Fue la viceprimer ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, quien dio detalles de la delegación, que incluye a los ministros de Economía, Relaciones Exteriores, Justicia y Finanzas.

Este nuevo diálogo, señala Svyrydenko, refleja “nuestro compromiso común para construir una asociación sólida y transparente”. Pero, ¿será la última oportunidad para Ucrania?

Aun está fresco en la memoria el bochornoso encuentro de fines de febrero entre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el mandatario estadounidense Donald Trump (junto con su vicepresidente JD Vance), y que terminó entre gritos y amenazas. Aquella cita debía concluir justamente con la firma de dicho acuerdo, pero fue imposible.

Este fue el último encuentro entre Volodimir Zelenzki y Donald Trump. A un lado el vicepresidente estadounidense J. D. Vance. (Foto: AFP)

El analista internacional Roberto Heimovits considera que esta negociación es muy difícil y asimétrica, por lo que “depende de que haya un buen ambiente, y que no se haya interrupciones abruptas de un lado o del otro”.

“Es una negociación asimétrica porque si bien Estados Unidos necesita los minerales de Ucrania, Ucrania necesita mucho más el apoyo de armas y de inteligencia a Estados Unidos, y por eso Ucrania va a tener que hilar muy fino”, explica a El Comercio sobre cómo se llega a este nuevo diálogo.

Pero también hay que considerar el comportamiento de Estados Unidos, y específicamente el de Donald Trump.

Jorge Chávez Mazuelos, también analista internacional, no cree que esta sea la última oportunidad de Ucrania, en especial porque Donald Trump “es un hombre de negocios que ve la política como una transacción”.

“Lo que él trata de sugerir es que es una persona impredecible, que puede cambiar de opinión, que puede ser incluso irracional, así que a veces es mejor tomar la primera alternativa que él te proponga porque de lo contrario no tienes garantía de que en la siguiente vez que negocien te va a exigir más cosas”, sostiene.

Lo que se juega Ucrania

“Tú no tienes las cartas”, decía Donald Trump a Zelenski en la caótica reunión que tuvieron en la Casa Blanca aquel 28 de febrero frente a las cámaras. ¿Qué cartas se están jugando ahora?

Por un lado, Ucrania tendría que ceder la explotación de los llamados minerales o tierras raras, que se usan para el desarrollo de nuevas tecnologías. Son 17 elementos, entre ellos escandio, lantano, cerio, disprosio, entre otros más. Actualmente China tiene las mayores reservas, por lo que se han vuelto de gran interés para Estados Unidos.

A cambio de estos minerales, Ucrania podría seguir recibiendo la ayuda militar de Estados Unidos, pero la administración Trump tiene otras intenciones.

El gobierno republicano, según detalla un informe de la agencia AFP, reclama este acuerdo como contraprestación por la ayuda militar y económica otorgada a Ucrania por su predecesor Joe Biden desde hace tres años.

Ucrania necesita el apoyo de Estados Unidos, a pesar de ello ha sabido enfrentar a Rusia aun en desventaja. (Foto: AFP)

Uno de los problemas que tiene Ucrania es la falta de soldados. (Foto: AFP)

Este es el punto más débil para Ucrania.

Para Heimovits, si Ucrania acepta que el dinero cedido se convierta en una deuda, terminaría endeudado entre 50 y 75 años con Estados Unidos. “ No tiene sentido para Ucrania aceptar cualquier tipo de imposición sin asegurar un flujo en cantidad y calidad suficiente de armas de Estados Unidos” , resalta el analista.

Y es que, incluso en el monto de dinero entregado, según Trump equivale a 350.000 millones de dólares. Sin embargo, diferentes instituciones han señalado que el real monto asciende a los 124 mil millones de dólares.

La agencia AFP adelanta que, aunque Ucrania insiste en tener garantías de seguridad, algunos medios han advertido que la nueva versión del documento no menciona dichas garantías.

Es así como el tema de la eventual deuda económica ucraniana, señala Chávez Mazuelos, se convierte en una primera línea roja.

“Lo que ellos podrían aceptar, como deuda o como un tipo de obligación, sería la ayuda que Estados Unidos dé desde la firma del acuerdo en adelante”, sostiene en torno a cómo se pueda presentar la negociación.

Reciente ataque aéreo en Kupiansk, región de Járkov, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto: AFP)

¿Podrá volver Zelenski?

Esta es la gran pregunta, ahora que Ucrania se acerca a Estados Unidos.

Aunque no es el primer diálogo (ambos conversaron por teléfono en medio del debate por un alto al fuego entre Rusia y Ucrania), no se puede descartar una nueva reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Para Heimovits este encuentro dependería, por un lado, de qué tanto satisfaga el nuevo acuerdo a Donald Trump. La otra alternativa depende de la posición que tenga el presidente ruso Vladimir Putin.

“Si Putin sigue adoptando una actitud intransigente, como la que ha mostrado hasta ahora, y pretende darle largas y no negociar, probablemente Trump se moleste con Putin, en cuyo caso automáticamente los bonos de Zelenski suban y aumente la posibilidad de ser invitado nuevamente a la Casa Blanca”, indica.

Por lo pronto, esta nueva reunión se da entre funcionarios de primer nivel. Explica Chávez Mazuelos que se trata de un nivel técnico, ya que también se habla de minerales críticos para un país. “Yo no descartaría que Zelenski pueda volver a la Casa Blanca. Trump entiende que no hay enemistades irreconciliables porque no hay amistades que sean desinteresadas” , explica el analista.

Además, al ser un acuerdo bilateral, deberá pasar por la aprobación parlamentaria.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania continúa y las víctimas de la guerra siguen aumentando.