Por Guillermo Vera Ayala

El senador estadounidense Lindsey Graham podría convertirse en una de las bajas más importantes de Ucrania en medio de su conflicto con Rusia, según ha admitido el propio gobierno de Kiev.

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