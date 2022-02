En medio del tira y afloja entre Rusia y Occidente, hay un país estratégico y clave para Vladimir Putin: Bielorrusia. El país gobernado desde 1994 con mano de hierro por Aleksandr Lukashenko, ha recibido en las últimas semanas en su territorio a miles de tropas rusas como parte de maniobras militares conjuntas, mostrando la férrea alianza entre ambas naciones, en un ejercicio de poder e intimidación ante el peligro de una invasión inminente a Ucrania.

LEE TAMBIÉN | La insólita promesa de Putin al presidente de Bielorrusia, su aliado estratégico para una invasión a Ucrania

Como parte de esa narrativa conjunta entre Putin y Lukashenko, este último señaló este jueves que “si es necesario, desplegaremos no solo armas nucleares, sino armas supernucleares, armamento prometedor, con el fin de defender nuestro territorio”, en una directa advertencia a la OTAN y a los países occidentales a los que trató de “rivales y opositores”.

“Bielorrusia es nuestro socio estratégico, amigo cercano y aliado. En Rusia valoramos altamente su firmeza a la hora de enfrentarse a la línea destructiva de Occidente y la voluntad de crear un espacio de defensa común en las fronteras de la Unión Estatal. Al respecto, usted [presidente Lukashenko] puede contar siempre con nuestro firme apoyo”, dijo esta semana el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú.

¿Por qué ambos regímenes son tan cercanos? En realidad, se trata de una relación basada en el interés e influencia geopolítica.

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander Lukashenko take a break during a match of the Night Hockey League teams in Rosa Khutor in the Black Sea resort of Sochi, Russia, February 7, 2020. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/File Photo

Bielorrusia tiene una ubicación estratégica: limita al oeste con Polonia, Lituania y Letonia, que son miembros de la OTAN, al sur con Ucrania y al este con Rusia. Pertenece, además, a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que Moscú formó en 1992 después de la Guerra Fría y para contrarrestar a la OTAN, la alianza atlántica que es la peor pesadilla del Kremlin. Junto con Bielorrusia, la OTSC la integran otros aliados de Rusia como Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, todas exrepúblicas soviéticas.

Según explica el analista Steven Lamy, director del Colegio de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, los países limítrofes con Rusia son grandes aliados naturales pues han formado parte de la órbita soviética y suelen ser prorrusos, pues muchos hablan su idioma y se sienten identificados más con Rusia que con Europa occidental, algo que -justamente- no ocurre con la parte occidental de Ucrania. “Es parte de la historia rusa y sus tradiciones. Rusia se ve a sí misma como una gran potencia y no quiere enemigos potenciales en sus fronteras”, explica al portal español Newtral.

Sin embargo, no todo ha sido afinidad en la relación entre ambos países. Si bien, Lukashenko es prorruso, está mucho más interesado en seguir detentando el poder, tal como lo viene haciendo desde hace casi tres décadas.

Como recuerda “The Washington Post”, hace dos años Lukashenko quiso cortar su dependencia con Moscú, sin embargo, en el 2020 la alianza se fortaleció debido a las protestas masivas que pusieron al autócrata bielorruso en jaque.

“Putin lo rescató, prometiendo enviar tropas rusas si fuera necesario. A cambio, Lukashenko ha convertido efectivamente a Bielorrusia en parte del espacio militar de Rusia”, señala el medio estadounidense.

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, asiste a ejercicios conjuntos con las fuerzas armadas de Rusia cerca de la ciudad de Osipovichi, en las afueras de Minsk, el 17 de febrero de 2022. (Maxim GUCHEK / BELTA / AFP).

Para Rusia, también se trata de una relación conveniente. En declaraciones a la Deutsche Welle, Gustav Gressel, del think tank de Bruselas ECFR, explica que un cambio de gobierno no sería mal visto por el Kremlin, mientras no deje de ser prorruso o implique un cambio de dirección del país hacia Occidente, la UE o incluso la OTAN.

MÁS EN MUNDO | De soldados a armas nucleares: las enormes diferencias entre el poderío militar de Rusia y Ucrania

A esto se suma que, en noviembre pasado, Putin y Lukashenko firmaron un conjunto de acuerdos de integración enmarcados en 28 puntos donde se afianza la cooperación estratégica entre ambos países.

Los ejercicios militares

Según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, unos 30.000 soldados, cazas, misiles Iskander y sistemas de defensa aérea S-400 participan en las maniobras en Bielorrusia, denominadas “Determinación aliada 2022″, y las calificó como el “mayor despliegue militar” en ese país desde el fin de la Guerra Fría.

Las fuerzas armadas rusas y bielorrusas realizan maniobras militares conjuntas en la región Mogilev, en Bielorrusia, ejercicios que continúan preocupando a la OTAN y a Ucrania. REUTERS

Justamente, este viernes Lukashenko y Putin se reunirán en Moscú sobre la retirada de los soldados que participan en estos ejercicios, cuya finalización debía ser el 20 de febrero.

“Si tomamos la decisión que sea un mes, estarán un mes. Las Fuerzas Armadas estarán todo el tiempo que sean necesario. Esta es nuestra tierra, nuestro territorio”, sentenció el mandatario bielorruso.

Según el dictador Lukashenko, los dos países llevan a cabo los ejercicios conjuntos porque la OTAN ha reforzado su presencia cerca las fronteras de ambos países, incluido en las vecinas Polonia y Lituania.

Tanto Bielorrusia como Rusia se han negado a dar explicaciones a los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) bajo el llamado Documento de Viena que busca favorecer la transparencia en el movimiento de tropas, porque alegan que los ejercicios no tienen un alcance tal como para tener que ser notificados en virtud de las medidas de construcción de confianza.

VIDEO RECOMENDADO