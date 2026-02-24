El 24 de febrero se cumplen cuatro años desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, la agresión rusa ya dura doce años, desde la ocupación ilegal de Crimea en 2014 y el inicio de la guerra en el este de nuestro país. Durante más de una década, el pueblo ucraniano ha defendido no solo su territorio, sino también los principios fundamentales del derecho internacional: la soberanía, la integridad territorial y el derecho de cada nación a decidir su propio destino.

El año 2025 no trajo cambios decisivos en la línea del frente. A pesar de los enormes recursos humanos y materiales que el Kremlin ha arrojado a esta guerra, el avance ruso sigue siendo mínimo. Ucrania ha construido líneas de defensa cada vez más sólidas y ha creado una nueva rama militar moderna: las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, que integran drones aéreos, navales y terrestres en operaciones coordinadas. Esta innovación ha cambiado la naturaleza del campo de batalla y ha limitado significativamente la capacidad ofensiva del agresor.

Mientras tanto, la propaganda rusa continúa difundiendo falsedades sobre supuestos “éxitos”. Un ejemplo reciente fue la afirmación de que Rusia había capturado la ciudad de Kupiansk. Esta mentira fue expuesta de manera contundente cuando el propio presidente Volodymyr Zelenskyy visitó la ciudad en persona, demostrando al mundo que sigue bajo control ucraniano. Este episodio refleja un patrón constante: el Kremlin intenta reemplazar la realidad con ficción.

Las declaraciones de Rusia sobre el “fortalecimiento de la cooperación” y el supuesto “apoyo estratégico” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela resultaron ser pura ficción. Lo mismo ocurre con las afirmaciones sobre el apoyo de Cuba. Hasta la fecha no hemos visto ninguna ayuda práctica desde Moscú. Perú ganó el mundial de desayunos. El único mundial que puede ganar Rusia es de mentiras.

La realidad es que durante este año Ucrania se ha vuelto más fuerte. Gracias a la cooperación con nuestros socios europeos, la industria ucraniana de defensa ha alcanzado un nivel completamente nuevo en términos de cantidad y calidad de producción. Ucrania ya no depende exclusivamente de la ayuda externa: hoy produce una parte significativa de sus drones, sistemas de defensa y misiles. Hace apenas unos días, misiles ucranianos alcanzaron la fábrica militar rusa que produce los famosos misiles “Oreshnik” ubicada a más de 1.400 kilómetros de nuestras fronteras. Este hecho demuestra que Ucrania desarrolla su capacidad de defenderse y de debilitar la maquinaria militar del agresor.

Al no poder derrotar a Ucrania en el campo de batalla, Rusia ha intensificado su campaña genocida de terror contra la población civil, especialmente durante el invierno. Su objetivo es destruir la infraestructura energética, dejando a millones de personas sin electricidad, calefacción ni agua. Esta estrategia no es nueva. Rusia la probó previamente en Siria, donde atacó deliberadamente hospitales, viviendas e infraestructura civil.

Estos actos constituyen crímenes de guerra. La destrucción deliberada de infraestructura civil y el ataque sistemático contra la población no tienen justificación militar. Ucrania está documentando cuidadosamente cada uno de estos crímenes. La justicia alcanzará a los responsables, sin importar cuánto tiempo pase ni dónde intenten esconderse.

Ucrania valora profundamente los esfuerzos de Estados Unidos para facilitar una paz justa y duradera. Apreciamos el compromiso personal del presidente Donald Trump con este objetivo. Sin embargo, Rusia demuestra constantemente su desprecio por el proceso de paz. ¿De qué negociaciones podemos hablar cuando, el mismo día en que se realizan conversaciones, Rusia lanza nuevos ataques con misiles contra ciudades ucranianas?

Recientemente, Rusia volvió a nombrar como jefe de su delegación negociadora a Vladimir Medinsky, conocido por promover narrativas pseudohistóricas alineadas con la ideología imperial del presidente Vladimir Putin. Este nombramiento es una señal de una actitud absurda y poco constructiva. Sería como si los países de América Latina intentaran definir sus fronteras modernas basándose en mapas o relatos de civilizaciones precolombinas, ignorando la realidad contemporánea y el derecho internacional. Rusia está burlándose del proceso de paz.

Lamentablemente, la experiencia de los últimos doce años demuestra que cuando la respuesta de la comunidad internacional es insuficiente, Rusia se vuelve más agresiva. Durante este año hemos visto un aumento preocupante de provocaciones, especialmente contra los países bálticos, que incluyen incidentes híbridos, amenazas y acciones destinadas a desestabilizar la seguridad regional. Existe un riesgo real de que el mundo sea testigo de nuevos episodios de agresión contra otros países en el futuro. La seguridad de Ucrania, de Europa y de la comunidad internacional es indivisible. Detener al agresor hoy es la única manera de prevenir conflictos mayores mañana.