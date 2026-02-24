Resumen

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE//Sergey Dolzhenko
El 24 de febrero se cumplen cuatro años desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, la agresión rusa ya dura doce años, desde la ocupación ilegal de Crimea en 2014 y el inicio de la guerra en el este de nuestro país. Durante más de una década, el pueblo ucraniano ha defendido no solo su territorio, sino también los principios fundamentales del derecho internacional: la soberanía, la integridad territorial y el derecho de cada nación a decidir su propio destino.