A diferencia de las gélidas relaciones entre Occidente y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene constante comunicación con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Este jueves 3 ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica, la tercera desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. La charla duró una hora y media y fue calificada por el Elíseo como un “diálogo sincero” entre los dirigentes.

Los resultados de la llamada no fueron alentadores. Putin no cedió ni un milímetro y Macron sacó en limpio de ese intercambio telefónico que “lo peor está por llegar” en el conflicto en Ucrania. Pese a ello, el Elíseo enfatizó que hay intención de mantener el contacto en el futuro porque ambos dirigentes “pueden decirse cosas fuertes sin que la conversación se rompa”.

Aunque ha criticado duramente la acción armada de Rusia en Ucrania y es partidario de aplicar sanciones más duras a Moscú, Macron ha asegurado que seguirá hablando con Putin en busca de una salida a la crisis y es el único de los jefes de Gobierno occidentales que ha decidido mantener abierto un canal de comunicación con el gobernante ruso.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (der), se reúne con su par de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú el 7 de febrero de 2022. (SPUTNIK / AFP).

En campaña política y personal

Para Francesco Tucci, internacionalista italiano y docente de la PUCP, Macron ha asumido un liderazgo activo, en principio, porque Francia ostenta la presidencia del Consejo Europeo desde enero. Sin embargo, ello calza perfecto con las ambiciones políticas y personales del jefe de Estado francés, quien lleva mucho tiempo buscando la oportunidad de aumentar su liderazgo en Europa y en la escena internacional.

La posición de Europa en el conflicto en Ucrania no es un tema menor. La guerra obligó a la Unión Europea (UE) a actuar como una potencia geopolítica, algo que Macron, quien nunca ha ocultado su sentir europeísta, impulsa desde que llegó a la presidencia de Francia en el 2017.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reconoció esta semana que Macron “está movilizado desde hace tiempo en torno a esta idea de soberanía europea” y enfatizó que los hechos le dan la razón.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves 3 que se presentará a la reelección en los comicios de abril para quedarse cinco años más. (LUDOVICO MARIN / AFP).

Este momento es crucial para Macron, además, porque acaba de anunciar su candidatura para un segundo mandato de cinco años en los comicios presidenciales del 10 de abril. Ya en el pasado otros presidentes franceses mediaron en conflictos externos para reforzar su imagen durante una coyuntura electoral. Tucci recuerda el caso de Jacques Chirac, quien en los años 90 ganó las elecciones interesándose en la crisis en Sarajevo durante la guerra relacionada a la crisis de la antigua Yugoslavia.

“La masacre de Srebrenica resultó relevante en las elecciones galas porque los franceses estaban hartos de ver en televisión masacres continuas perpetradas por los serbios en contra de los bosnios. Durante la campaña electoral Chirac dijo que si él ganaba iba a meterse en este conflicto internacional para favorecer una solución, entonces no es la primera vez que un presidente de Francia utiliza temas internacionales en campaña electoral”, dice el experto.

“Entonces Macron se propone como mediador no solo porque Francia tiene la presidencia del consejo de la Unión Europea, sino también por la campaña electoral”, agrega.

El rol de Macron en Ucrania

Pero interesarse en crisis internacionales y proponerse como un gran jugador o un actor que puede solucionar una crisis puede no ser beneficioso si el desempeño del líder en cuestión no obtiene los resultados esperados. El propio Macron vio cómo resultaron infructuosos sus esfuerzos diplomáticos cuando Rusia consumó la invasión a Ucrania e inició la guerra.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev. (Foto: AFP)

“El papel de mediador de Macron hasta antes del conflicto fue un fracaso. Ahora bien, es cierto que es muy difícil negociar con quien no quiere negociar”, dice Tucci.

El analista considera que Putin no quiere negociar porque hasta ahora no ha logrado nada en el campo de batalla. “Putin se va a sentar en la mesa a negociar cuando haya logrado capturar objetivos estratégicos, cuando tenga un as bajo la manga. Macron puede hacer todo lo que quiera, pero hasta ahora no encuentra un líder dispuesto a negociar”.

Lo que es innegable es que Macron es uno de los pocos que está intentando una mediación. “Hay que reconocer el rol que ha tomado, por temas personales, porque a Francia le toca la presidencia del Consejo de la Unión Europea o por temas electorales, lo cierto es que el mandatario galo se ha comprado el pleito. Quiere construir puentes para dialogar, hay que reconocerlo. El problema es que la otra parte no quiere negociar de verdad”, agrega Tucci.

El diario “The New York Times” señala que “pese a que la diplomacia frenética de Macron y sus repetidas conversaciones con Putin no lograron evitar una guerra, se le ha elogiado más por haberlo intentado que criticado por tener una actitud exagerada o fe ingenua en sus poderes de persuasión. En todo caso, se ha sumado a su estatura”.

Las últimas encuestas dan a Macron entre el 25% y el 28% de intención de voto en la primera vuelta prevista el 10 de abril, por delante de los ultraderechistas Marine Le Pen (16% a 17%) y Éric Zemmour (14%), la candidata de la derecha tradicional Valérie Pécresse (12% a 13%) y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon (10,5% a 12,5%).

