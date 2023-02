“Ha sido el año más largo de mi vida. Nunca hubiera pensado que esto sería posible en el siglo XXI. Los momentos más aterradores ocurrieron al inicio de la guerra. No estábamos preparados psicológicamente, no sabíamos cómo actuar ni qué hacer. Es especialmente difícil ver cuando los cuerpos de los muertos son traídos a tu ciudad cada semana. No puede haber negociaciones entre las dos partes, Rusia es un país que no cumple su palabra. ¡Rusia comenzó una guerra, Ucrania la terminará! ¡Y no puede haber ninguna amistad con el país agresor!”.

Yaroslava Moskatova, maestra, 28 años, Kostopil