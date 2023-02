Daria habla de los días previos a la guerra como si se tratara de un mundo que ha quedado atrás. Hasta hace menos de dos meses aún resistía en Ucrania, pero la falta de electricidad, los constantes apagones y el frío la terminaron de agotar. También pesó el sonido de las explosiones, aunque eso lo menciona en último lugar.

Desde diciembre del 2022, Daria vive en California gracias al programa humanitario United for Ukraine, con el que el Gobierno de Estados Unidos permite a los ucranianos que huyen de la guerra tener un patrocinador y quedarse en el país por dos años.

La joven dice que tuvo mucha suerte de tener amigos en Estados Unidos que la están ayudando. Lamenta que muchos de los que tuvieron que abandonar Ucrania no tienen a nadie en otros países. “Muchos de mis amigos se han quedado. Mi padre sigue allí, no puede irse porque está en edad de hacer el servicio militar”.

Daria junto a su novio un mes antes del inicio de la guerra. (Foto: Daria Fesechko / Cortesía para El Comercio)

Lo que más asusta de vivir en guerra, narra, es darse cuenta de que todo lo que ves a tu alrededor puede arruinarse y que no hay ningún lugar seguro en el que esconderse. Las paredes se rompen, los cristales se quiebran, las sirenas no paran de sonar. Las cosas dejan de funcionar de la manera normal. “A partir de ahora tú eres el objetivo. Después te acostumbras a las cosas a las que se supone que nadie debe acostumbrarse nunca”.

¿Hay algo peor que el miedo? Claro que sí: preocuparse por amigos y familiares y comprender que no hay mucho que se pueda hacer para ayudarlos. “Lo más difícil es no dejar de enviar mensajes de texto o llamar a la gente preguntando: ‘¿Estás bien?’, ‘¿Estás a salvo?’, y esperar su respuesta para asegurarte de que no era su edificio el destruido”, dice a través de Telegram.

Tampoco es fácil resistir fuera del país. “Empezar de cero está bien, así es la vida. Lo peor es irse de casa porque en realidad no tienes elección”.

El deseo de volver

El peruano-ucraniano Bogdán Kaplia, de 19 años, también tuvo que dejar su vida en Kiev a causa de la invasión rusa. Estudiaba Administración en la Universidad de Concordia cuando la guerra estalló. “Pasé de ser un estudiante que trataba de buscarse un futuro a estar, de un momento a otro, pensando qué días iba a comer, pasando largas horas en un refugio y enterándome de que habían matado a un amigo o que ha abusado de una amiga. La guerra destruyó todo”, dice desde Lima.

CIFRAS EN EL PERÚ 1930 ucranianos entraron al Perú en lo que va de la guerra, según datos de Migraciones solicitados por El Comercio. 4699 rusos entraron a nuestros en el mismo periodo.

El joven pasó cinco meses viviendo en guerra hasta que los ruegos de su mamá ucraniana, que lleva 25 años viviendo en el Perú, lo hicieron salir de la exrepública soviética. “Ella me convenció para venir solo por un mes, pero una vez acá no me quiso comprar el pasaje de regreso”, recuerda.

Daria y Bogdán pueden narrar con exactitud el sonido de los bombardeos, la imagen de las ventanas rotas, los días sin comer y las atrocidades que alcanzaron a sus amigos y familiares. Pero más que esos recuerdos, comparten el deseo de volver.

Bogdán volvió de Ucrania a petición de su mamá, que lleva 25 años viviendo en el Perú. (Foto: Elias Alfageme / El Comercio)

“Yo quiero regresar. Todos los días. Yo siento que todavía no he salido de Ucrania, siento que sigo en guerra, que sigo ahí. Y creo que incluso cuando todo esto acabe mucha gente va a sentir que la guerra nunca acabó porque el daño que le han hecho a nuestras vidas es incalculable”, dice Bogdán.

En el tiempo que lleva en el Perú, el joven no deja de seguir las noticias que llegan desde Ucrania. Sus clases universitarias no pueden seguir de forma virtual por los constantes cortes de luz en Kiev y es difícil planear qué hacer.

Para Daria tampoco es sencillo pensar en lo que vendrá, especialmente para su país. “Ucrania ha cambiado muchísimo. Ucrania es el pueblo de Ucrania. Todos hemos cambiado mucho. Pero lo más importante es que nos hemos dado cuenta de lo fuertes que somos. Inquebrantables e invencibles, lo hemos demostrado muchas veces y lo demostraremos muchas más en el futuro”, promete.