Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

¿Ucrania sin salida?: Las reuniones de Trump, Putin y Zelensky solo mostraron que la paz no está cerca
Hoy se cumplen tres años y seis meses de la cruenta guerra que libran Rusia y Ucrania, una invasión que pretendía ser rápida en aquel febrero del 2022 cuando Vladimir Putin decidió iniciar su llamada “operación especial”. Los ucranianos han resistido bastante más de lo que se esperaba mientras aguardan, cargados de hastío, que las batallas diplomáticas traigan algunos resultados.

